Con el Gobierno tratando de capear su enésima crisis y sobrevivir unos meses más en la Moncloa, un exdirigente socialista entre los habituales críticos del sanchismo, Javier Lambán, lanza en una entrevista en La Razón una descorazonada radiografía de su partido, al que ve en una "atonía" casi irreversible.

El que fuera expresidente de Aragón, ahora apartado de la política por un cáncer, insiste en las críticas que ha venido haciendo al Ejecutivo por la Ley de Amnistía o el más reciente cupo catalán. Dice que medidas de este tipo, como la "atrocidad" de la amnistía, no parten "de ningún modelo": "Son exigencias impuestas por los independentistas para prestar semanalmente su apoyo para que Sánchez siga en el Palacio de la Moncloa". Una situación que en su opinión "viene a culminar algo que ya empezaron Maragall y compañía, consistente en eliminar cualquier posibilidad de alternancia del PP". "No es algo predeterminado, se podría definir como un constructo electoral. ¿Qué se pretende? Caminar hacia una España confederal formada por Cataluña, el País Vasco y el resto de España y que esas partes se aúnen en un único proyecto de mayoría parlamentaria", avisa.

En pleno estallido de la trama Cerdán, Lambán dice que más preocupante que la corrupción económica, "que es muy grave", es la "mutación constitucional". "Cambiar por la puerta de atrás la Constitución para acabar con el modelo de Estado que nos dimos. Eso es lo que me preocupa por encima de todo", dice. Sobre lo hecho hasta ahora por su gobierno, avisa de que "son conscientes de lo que están haciendo" y de que "el propio Sánchez lo es". Saben, a su juicio, que la amnistía "no ha pacificado Cataluña. Ha supuesto una agresión intolerable a la convivencia en el resto del país. Y no ha resuelto problemas, los ha creado. Ha allanado el camino a futuras intentonas golpistas de los independentistas".

En cuanto al futuro de su partido, con Sánchez enrocado en el poder, Lambán dice que está preocupado por "la pasividad, la situación de falta de libertad, la atonía que se vive dentro del Partido Socialista. No hay Partido Socialista en este momento". "Tengo dudas de que la transición del ‘sanchismo’ al ‘postsanchismo’ se parezca al resto de las vividas. Va a ser muy difícil, porque en este tránsito el partido ha desaparecido" y "su capacidad de reacción es nula".

En su opinión, "el sanchismo querrá sucederse a sí mismo cuando Sánchez no pueda estar" y considera "un ejercicio absolutamente inútil en este momento" pensar en opciones alternativas. "En este momento, y ya me duele decirlo, pensar en el sucesor de Sánchez no tiene mucho fundamento", insiste.