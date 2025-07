La Audiencia de Granada imputa a Juana Rivas por un nuevo delito de sustracción de menores

En medio de las maniobras de Juana Rivas para suspender la entrega de su hijo pequeño al padre, la Audiencia Provincial de Granada ha anunciado este jueves la apertura de un procedimiento contra la de Maracena por un nuevo delito de sustracción de menores perpetrado desde el pasado mes de diciembre, cuando aprovechó las vacaciones de Navidad para quedarse con el menor.

En un demoledor auto de 13 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la sala segunda admite parcialmente el recurso interpuesto por Francesco aArcuri y reprocha a Rivas haber sacado al niño arbitrariamente de su vida en Cerdeña sin importarle el impacto psicológico sobre él" y denuncia que lo haya retenido durante los últimos siete meses "con incumplimiento de lo ordenado por la autoridad italiana".

Con todo, la Audiencia Provincial enmarca toda la estrategia judicial que la defensa de Rivas ha ejecutado en los últimos meses en una "deliberada voluntad de incumplir los mandatos" de la Justicia italiana "e incluso de alterar por la vía del hecho el régimen de custodia que, para su hijo menor, Daniel, había fijado dicho órgano jurisdiccional".

Todas las acusaciones contra Rivas

En este sentido, los jueces recogen las durísimas resoluciones de la Corte de Apelación de Cagliari, en la que se afirma que "las alegaciones de Rivas quedaron sin probar los malos tratos de los que afirma haber sido víctima y, más en general, las situaciones intolerables y peligrosas para el menor que denuncia parecen ser el resultado de su voluntad de oscurecer la figura paterna frente a sus hijos y de asegurar su posición exclusiva sobre ellos".

Además, tal y como recuerda el auto hecho público este jueves, la Justicia italiana concluye que Rivas "persiste activamente en el empleo de sus hijos en el marco del conflicto con Arcuri, demostrando así no solo que no quiere encontrar ningún punto de acuerdo que haga posible una mínima repartición de la paternidad, sino, sobre todo, que no tiene ninguna consideración ni respeto por las necesidades, sentimientos y deseos de Daniel, quien, por otra parte, como ya había señalado Arcuri durante el procedimiento de apelación, también ha sido sobreexpuesto en los medios de comunicación sin ninguna justificación razonable, al igual que su hermano Gabriel".

Respecto a la carta que el pequeño escribió tras ser secuestrado de nuevo por su madre para denunciar el presunto maltrato de su padre, los jueces recuerdan que dichas declaraciones "contrastan marcadamente con las espontáneamente realizadas por el propio Daniel durante su audiencia, cuando había demostrado vivir serena y felizmente en Carloforte". Se refiere así a la audiencia que tuvo lugar justo antes de viajar a España, concretamente el 6 de diciembre de 2024, cuando el menor "mostró claramente un sincero y fuerte apego a la vida que hasta el 22 de diciembre de 2024 tenía con su padre".

La última maniobra de Rivas

La decisión de la Audiencia Provincial de admitir a trámite así la denuncia por sustracción de menores interpuesta por Francesco Arcuri complica las cosas para una Juana Rivas que, en las últimas horas, ha vuelto a usar a su hijo mayor y al Gobierno para evitar la entrega del menor al padre.

Mientras Gabriel ha pedido por carta a "cualquier autoridad competente" que impida la entrega de su hermano pequeño a Francesco Arcuri, bajo el reiterado argumento de que el menor corre peligro bajo su custodia, el Ministerio de Justicia habría accedido a mediar en el caso. "Se está examinando detenidamente con el fin de dar una respuesta fundamentada en Derecho antes del día 25, fecha fijada para la entrega", aseguran desde el departamento dirigido por Félix Bolaños.

