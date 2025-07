Minutos después del balance-mitin de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo ha comparecido ante el Comité Ejecutivo Nacional de su partido para llamarlos a "electoralizar el partido" frente a hipotético adelanto que el presidente sigue descartando por completo: "Estaremos preparados para las elecciones y llegaremos preparados para el cambio en España", un cambio en el que ha centrado su intervención, con la promesa de salvar la "democracia" de la época "oscura del sanchismo".

El líder del PP ha arrancado con un mensaje de "aliento y fuerza" para Borja Sémper y ha avisado a su partido de que representan "algo más grande que nosotros mismos: la esperanza de este país". "Tenemos una responsabilidad histórica, no podemos fallar", ha señalado. Feijóo se ha esforzado en su discurso, que llega unos días después de la dimisión de Noelia Núñez por la polémica del currículum, en subrayar que "no son iguales" que el Gobierno y su presidente, "el más débil, el que más ha degradado las instituciones y el más rodeado de corrupción de la historia de España".

Muy duro con Sánchez, ha dicho de él que ha comparecido "sin tener mayoría" y "sin tener vergüenza": "sólo tiene corrupción, mordidas y audios" y sólo la "expectativa de saber cuál será el próximo escándalo". Según ha dicho, este gobierno "nació de la corrupción", en alusión a la amnistía, y fue Sánchez "quien dio galones y acceso al dinero público a una manada de sinvergüenzas de los que no se separó ni para llegar al poder ni para ejercitarlo". "Son únicos en lo suyo: en la corrupción, la hipocresía, la falta de escrúpulos", ha señalado insistiendo en que ellos son "distintos" y actuarán "con decencia". Como ejemplo de que son diferentes, ha sentenciado que para él en España no hay lawfare y que "los periodistas que publican" escándalos "no difunden bulos, hacen su trabajo".

Según Feijóo, en el Gobierno "sienten pánico ante la posibilidad de que los españoles digan lo que piensan" y han "renunciado a convencer: les basta seguir comprando partidos y seguir engañando a un número suficiente de españoles".Y ha censurado que en este intento de ganar tiempo están "vendiendo el Estado" y rompiendo "lo más básico en la democracia", la confianza en las instituciones y la ley y tratando de enfrentar unos españoles con otros.

Listado de leyes sanchistas para derogar

En sus primeros cien días de gobierno, ha prometido Feijóo, sus diez prioridades serán la regeneración democrática, la vivienda, la bajada de impuestos, los salarios, la Sanidad, un plan nacional del agua, la lucha contra la inmigración ilegal, la seguridad contra la ocupación y la multirreincidencia, la política de defensa y la "enseñanza en español en todo el país, en convivencia con las lenguas de las autonomías". "No podemos perder ni un día, no será una legislatura al uso", ha avisado, "tendremos que sanar la democracia española".

Con ese fin, ha prometido que tendrá preparado en septiembre "un listado de leyes sanchistas para derogar y otro para sustituir", con el fin de que "el primer día del nuevo gobierno sea el último día de la etapa negra del sanchismo".

"Toca hacer una limpieza total y la haremos", ha dicho avisando de que el PSOE quería el poder "por ambición" y "ahora lo quiere por miedo". "No tienen escapatoria: todo se sabrá y todo se limpiará, España será el país decente, unido y seguro que los españoles se merecen", ha aseverado.

