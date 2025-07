Las cloacas del PSOE: un Juzgado de Madrid imputa a la 'fontanera' Leire Díez por cohecho y tráfico de influencias

El titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, ha imputado a la ‘fontanera’ de las cloacas del PSOE, Leire Díez, por cohecho y tráfico de influencias. Todo ello, tras admitir la denuncia presentada por la asociación Hazte Oír.

En un auto de 5 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el juez señala que "conforme interesa el Ministerio Fiscal, procede admitir a trámite la denuncia formulada por la asociación "HazteOir.org" contra Leire Díez, por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Sin perjuicio, claro está, de lo que se pueda acordar en un momento ulterior sobre el sobreseimiento o archivo de la causa, o sobre la apertura del juicio oral, en función de lo que resultare de las diligencias de instrucción material que se practiquen en este procedimiento penal".

"Debe señalarse que la denuncia no puede admitirse por el supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos del art. 197 del C. Penal, en relación con el ofrecimiento de fotos íntimas de un fiscal a un diario, ya que para proceder por dicho delito es necesaria denuncia de la persona agraviada o de su representante legal (art. 201.1 CP)", añade.

Además, acuerda las siguientes diligencias: "Cítese al representante legal de la Asociación HAZTEOIR.ORG el próximo día 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 A LAS 10:00 HORAS a fin de efectuarle ofrecimiento de acciones conforme a los artículos 109 y 110 de la LECRIM, bajo apercibimiento que de no comparecer ni alegar causa legal le parará el perjuicio que haya lugar en derecho".

"Cítese a Dª. MARIA LEIRE DIEZ CASTRO el próximo día 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 A LAS 13:00 HORAS a fin de recibirle declaración en calidad de investigada, previa instrucción de sus derechos, con traslado de copia de la denuncia, y no constando en la denuncia su domicilio ni datos personales que permitan la consulta del mismo telemáticamente a través del Punto Neutro Judicial, ofíciese a la Unidad adscrita de Policía Judicial a fin de que se sirva a averiguar la filiación completa de la misma a los efectos de su citación, apercibiéndose a la misma que de no comparecer ni alegar causa legal se podrá acordar su detención; y recábese telemáticamente Hoja Histórico Penal de la misma", añade.

"Cítese al Comandante de la Guardia Civil D. RUBEN VILLALBA, D. JAVIER PEREZ DOLSET Y D. JACOBO TEIJELO el próximo día 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 A LAS 12:00 HORAS a fin de recibirle declaración en calidad de testigos, y no constando en la denuncia su domicilios ni datos personales que permitan la consulta de los mismos telemáticamente a través del Punto Neutro Judicial, ofíciese a la Unidad adscrita de Policía Judicial a fin de que se sirva a averiguar la filiación completa de la misma a los efectos de su citación, procediendo a su citación, apercibiéndose que de no comparecer ni alegar causa legal se podrá imponer multa de 200 a 5000 euros", destaca el auto.

La denuncia de Hazte Oír

La denuncia de Hazte Oír contra Leire Díez señala que "esta, a la sazón militante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), recibió un encargo para neutralizar las investigaciones llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre delitos supuestamente cometidos por dirigentes socialistas. En base a ello, María Leire Díez Castro se reunió en el mes de febrero de 2025 con Alejandro Hamlyn, empresario acusado por un presunto delito de fraude de hidrocarburos. En dicha reunión, en la que estaban también presentes el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo, la denunciada ofreció a Alejandro Hamlyn un acuerdo con la Abogacía del Estado y la Fiscalía para evitar su condena a cambio de información sobre un supuesto caso de corrupción que implicaría al teniente coronel Antonio Balas, jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia

Civil (UCO)".

"También indica el denunciante que María Leire Díez Castro se reunió en el mes de marzo de 2025 con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en el caso "Koldo", para ofrecerle protección judicial y un puesto en la Dirección General de la Guardia Civil a cambio de información sensible para "desmontar la Guardia Civil" y "echar por tierra las causas judiciales" que afectan al partido socialista. Y estos hechos que se acaban de exponer, que se reitera que son los descritos en la denuncia, resultan en principio subsumibles, al menos, y a nivel indiciario, en el tipo delictivo descrito en el art. 430 del C. Penal, que sanciona la venta de influencias reales o presuntas que se afirman tener con los empleados públicos al objeto de hacer valer estas para obtener de la Administración una actividad ventajosa para el que compra esas influencias, y en el tipo delictivo descrito en el art. 424.1 del C. Penal, que sanciona la conducta consistente en ofrecer dádiva o retribución de cualquier otra clase por parte de un particular a una autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública para que realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo", concluye.

