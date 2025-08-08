Cámaras de otra tecnológica china vinculada al régimen vigilan Ceuta y Melilla

El PP abre un nuevo frente por los vínculos gubernamentales con China. Tras trascender los contratos con Huawei vinculados a escuchas, los populares han puesto el foco en otra tecnológica, Hikvision, que denuncian que amenaza la seguridad en las fronteras de Ceuta y Melilla.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha denunciado que Hikvision está detrás del sistema de vigilancia en las fronteras de Ceuta y Melilla y está "vetada por nuestros principales aliados" por sus vínculos con el régimen de Pekín. A juicio de Tellado, se trata de "una irresponsabilidad inaceptable".

Los vínculos de esta multinacional con el Gobierno chino "la convierten en una amenaza para la seguridad nacional", ha señalado Tellado al asegurar que el Parlamento Europeo aprobó en 2021 la retirada de estas cámaras de sus sedes por considerar estos sistemas "incompatibles con sus estándares de seguridad y respeto a los derechos fundamentales", al igual que los han vetado Reino Unido, Canadá o Australia, según ha dicho.

"España vuelve a ser la lamentable excepción", ha subrayado Tellado que de nuevo ha acusado al Gobierno de "comprometer la seguridad nacional" con su interés en utilizar tecnología china para asuntos de Estado. Y ha insistido en vincular estas decisiones con "la presunta corrupción" del Ejecutivo de Pedro Sánchez y se ha preguntado que "hay detrás de todo esto porque, desde luego, no es el interés nacional".