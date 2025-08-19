Ester Muñoz ha vivido este martes una de las entrevistas más difíciles de su carrera política, y no precisamente porque la periodista la haya puesto en un gran aprieto, sino por la irrupción de una abeja que en pleno directo ha picado a la portavoz popular que, a pesar de ello, ha seguido hablando para las cámaras, eso sí, visiblemente molesta.
Ha ocurrido en una entrevista en directo para el programa Espejo Público, de Antena 3, justo después de que la presentadora Lorena García Díez le preguntase por el último auto del juez Peinado en el que imputa por un quinto delito – malversación de fondos públicos – a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
Cuando iba a responder Muñoz ha hecho un primer gesto extraño y después ha dicho: "Ay, me acaba de picar una abeja, en directo", explicando lo que le acababa de ocurrir. Tras unos primeros segundos de confusión y a pesar de que se podía ver que no lo estaba pasando bien ha seguido, no sin antes aclarar: "No soy alérgica o sea que todos tranquilos".
La entrevista ha seguido un poco más y al terminar le han preguntado dónde había recibido la picadura, "si no es indiscreción", a lo que ha respondido de forma un tanto confusa: "Atrás en la espalda, en la pierna".