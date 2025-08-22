Los Reyes visitarán la semana que viene las principales zonas afectadas por los incendios

Don Felipe y Doña Letizia se desplazarán la próxima semana a las zonas más castigadas por la oleada de incendios que ha devastado miles de hectáreas en España.

Según ha informado la Casa del S. M. el Rey, el monarca y su esposa quieren "conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados, así como mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población" y trasladar personalmente su gratitud a todos los equipos de extinción que luchan sin descanso contra las llamas. Por el momento, está pendiente concretar a qué comunidades autónomas se desplazarán.

Además de la visita, Don Felipe y Doña Letizia han dado un paso más en su compromiso con los damnificados. Como presidentes de honor de la Fundación Hesperia, han solicitado a esta que estudie cómo contribuir con sus fondos propios a la financiación de proyectos de reconstrucción o recuperación en las áreas que han sido arrasadas por el fuego, un gesto que demuestra una vez más su implicación directa con los problemas que afectan a los españoles.

La implicación del Jefe del Estado ha sido constante desde el inicio de la crisis. El Rey ha mantenido un permanente contacto con el Gobierno y con los presidentes de las autonomías afectadas. Su seguimiento culminó el pasado domingo con una visita al cuartel general de la Unidad Militar de Emergencias (UME), donde transmitió a sus efectivos el orgullo de toda la nación por la heroica labor que están realizando para proteger a la población y el patrimonio natural de España.

Este anuncio coincide con el día en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido a visitar las zonas afectadas de Asturias, que se suma a las que ha visitado últimamente en Extremadura, Galicia y Castilla y León. En ninguna de estas visitas, Sánchez se ha limitado a hablar con las auoridades y los responsables de las labores de extinción, sin acercarse a los vecinos.