Sarah Santaolalla llama "idiotas" a los más de 11 millones de votantes de la derecha y el PP exige "ceses inmediatos"

Sarah Santaolalla, colaboradora habitual de RTVE, se ha situado en el centro de la polémica tras unas declaraciones en directo en el programa Mañaneros 360, emitido en La 1 y presentado por el periodista Javier Ruiz.

Durante un debate sobre la gestión de los incendios forestales –que afectan a varias comunidades autónomas– la analista ha cargado contra el Partido Popular ante las quejas de las comunidades autónomas gobernadas por el PP contra la gestión forestal del Gobierno del PSOE.

Santaolalla ha afirmado: "El problema de esta gente es que los datos no ayudan. No ayudan a su relato, ayudan a la mentira y ayudan a un país desinformado, ayudan a un país de idiotas que alguno todavía le creerá. Porque hay que ser muy idiota o tener muy poca información para seguir creyéndote al Partido Popular y a Vox".

Las palabras han provocado una reacción inmediata en redes sociales, donde miles de usuarios han criticado el tono ofensivo de sus declaraciones y cuestionan la imparcialidad de la televisión pública.

Reacciones ante el ataque contra los votantes de la derecha

Las declaraciones no solo han generado un intenso debate digital, sino que distintos diputados piden la destitución de Santaolalla. El Secretario General del Partido Popular, Miguel Tellado, ha publicado un mensaje en X en el que exige disculpas públicas, rectificación y ceses inmediatos: "11 millones de votantes del PP y Vox hemos sido insultados desde una televisión pública que se financia con los impuestos de todos. No vamos a permitir que RTVE se utilice para atacar a millones de españoles".

11 millones de personas que votamos al PP y a Vox hemos sido insultados en la televisión pública que se mantiene con nuestros impuestos. En el sanchismo el insulto, la zafiedad y la mala educación son marca de la casa, pero no vamos a consentir que sigan enfangado las… pic.twitter.com/iSn7xsMc0J — Miguel Tellado (@Mtelladof) August 27, 2025

La Plataforma TVE Libre también ha denunciado la intervención, calificándola de "intolerable, obscena y contraria al Manual de Estilo de RTVE", al considerar que vulnera los principios de neutralidad y pluralidad que deben regir en los medios financiados con dinero público.

Sin rigor, repleta de odio, puro fango q vulnera el Mandato Marco, la Ley de ⁦@rtve⁩ y el Manual de estilo. Sencillamente intolerable y obsceno en una tv pública mientras l pareja se retroalimenta en la cloaca d Mañaneros d ⁦@Ruiz_Noticias⁩ y ⁦@SarahPerezSanta⁩ pic.twitter.com/6ZLOsEPEzs — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) August 26, 2025

Por su parte, Eduardo Carazo, portavoz de control a RTVE, ha reclamado que la cadena prescinda de Santaolalla: "Desde la televisión pública no se puede insultar a millones de españoles. Y un presentador de RTVE no puede responder a esos insultos con un simple ‘muchas gracias’".

‼️ Desde la televisión pública no se puede insultar a millones de españoles. ‼️ Un presentador de una televisión pública no puede contestar al insulto con un "muchas gracias". ❌ @rtve debe pedir disculpas y prescindir de Sarah Santaolalla pic.twitter.com/mV7W3d7DON — Eduardo Carazo (@educarazo) August 27, 2025

Una polémica con antecedentes

Sarah Santaolalla, conocida por su defensa activa de las políticas del Gobierno, acumula otras intervenciones polémicas. Hace tan solo unas semanas fue criticada por un mensaje en redes sociales donde frivolizaba con las víctimas de la COVID-19 en la Comunidad de Madrid al llevar puesta una camiseta con el número de fallecidos y posar con ella.

Además, durante otra emisión en el mismo programa, hace dos meses, generó controversia al dirigirse a menores de edad animándoles a "hacer lo que quisieran" durante sus vacaciones, en un mensaje interpretado como una irresponsable apología de conductas sexuales entre menores. "Haced lo que queráis y follad con quien queráis" fueron las palabras textuales.

La analista tampoco se disculpó en esas ocasiones, y por el momento, no ha emitido ningún comunicado oficial respecto a sus recientes declaraciones.