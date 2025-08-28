Un marroquí accede a las islas Chafarinas sin ser detectado por el Ejército español

Un youtuber marroquí conocido como Mr. Tazi, con más de dos millones de suscriptores en YouTube, ha generado polémica al colarse a nado -y de forma ilegal- en las islas Chafarinas, un territorio español vigilado por el Ejército y situado frente a las costas del norte de África y reclamado históricamente por Marruecos.

El vídeo, difundido hace apenas una semana y de casi 50 minutos de duración, muestra cómo el marroquí parte desde el Cabo del Agua, en Marruecos, equipado con un traje de neopreno, y logra alcanzar sin obstáculos la isla del Rey, la más oriental del archipiélago. Desde allí continúa su recorrido hasta la isla de Isabel II, donde se encuentran instalaciones como la estación biológica destinada al estudio del ecosistema y la protección de la gaviota de Audouin. Incluso llega a aproximarse al edificio de la Comandancia, caminando de rodillas para no ser visto a través de los ventanales.

Durante su incursión, el influencer graba en primera persona cada paso, bromea frente a la cámara y lanza mensajes políticos. Y es que en dicha grabación hace referencia a dos momentos simbólicos: la intervención del Ejército español en el islote Perejil en 2002 y la visita de la ministra Robles a las islas en agosto de 2024. Finalmente, regresa a nado a Marruecos y comparte la grabación en sus redes, donde en pocos días ha superado las 500.000 visualizaciones y más de 37.000 "me gusta".

La acción de Mr. Tazi ha causado desconcierto porque en ningún momento fue interceptado, pese a que las islas están bajo la supervisión del Ministerio de Defensa de la cuestionada Margarita Robles. La cartera dirigida por Margarita Robles ha confirmado que se encuentra analizando el caso para esclarecer cómo pudo ocurrir.

Vigilancia y posibilidad de visitas

Las islas Chafarinas -formadas por los islotes Congreso, Isabel II y Rey Francisco- son los restos de un antiguo macizo volcánico y pertenecen a España desde 1848, cuando comenzaron a usarse como prisión para políticos y militares desterrados, incluidos varios independentistas cubanos. Actualmente dependen del Ministerio de Defensa, que regula la vigilancia y la posibilidad de visitas.

Este nuevo episodio ocurre dos semanas después de que el eurodiputado Alvise Pérez, líder del partido Se Acabó la Fiesta, colocó una bandera española en el islote de El Mar, lo que también fue interpretado como un gesto de reivindicación.