Hombres armados asaltan la casa del empresario que financió a Alvise y le roban 2 millones en criptomonedas y relojes

El empresario Álvaro Romillo, conocido como CriptoSpain e investigado en el Tribunal Supremo por haber entregado 100.000 euros al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez -para la campaña de las europeas-, ha acudido este lunes a la Policía Nacional para denunciar que cinco hombres encapuchados y armados han entrado a su domicilio de Madrid y le han obligado a transferir 1,2 millones de euros en criptomonedas, según ha adelantado el diario El Español.

Todo ello transcurría mientras los encapuchados le amenazaban con armas, y tras retenerlo junto a su mujer. También se habrían llevado relojes y joyas valoradas en medio millón de euros y dinero en efectivo por un valor superior a los 200.000 euros. Los hechos tienen lugar un mes después de que Romillo acudiese ante el Supremo para declarar en calidad de investigado.

El pasado 11 de julio, CryptoSpain aseguró que entregó 100.000 euros a 'Alvise' para la campaña electoral de Se Acabó la Fiesta (SALF),- que consiguió 800.000 votos siendo la cuarta fuerza política- confirmando así lo que ya expuso ante el juez que investiga la presunta estafa piramidal de Madeira Invest Club (MIC) en la Audiencia Nacional (AN).

Preguntado por los periodistas a su salida del Tribunal Supremo sobre la razón por la que le dio esos 100.000 euros, el empresario contestó que era para hacer promoción de Centinel, "una de las actividades" que se desarrollaban a través del MIC. Según explicó, sin embargo, "como no lo llegó a hacer", entendieron que ese dinero era para "cualquier otro servicio relacionado con su futuro puesto o con su futuro puesto de poder". "No quedó definido", zanjó el empresario.