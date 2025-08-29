Los delitos más graves aumentan en el primer semestre de 2025 y los sindicatos policiales piden a Marlaska que dimita

El Ministerio del Interior ha hecho públicos este viernes los últimos datos disponibles sobre la delincuencia y criminalidad en nuestro país. Unos datos que siguen la tendencia que había hasta ahora y que nos dicen que las cifras de criminalidad bajan lentamente en nuestro país, pero que mientras los que disminuyen de forma más numerosa son los delitos más leves y numerosos, los que aumentan de forma peligrosa son los más graves.

En el primer semestre de 2025 (enero-junio) se cometieron un total de 967.077 infracciones penales, una 1,9 por ciento menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando esa cifra se elevó hasta las 985.726 infracciones penales. La delincuencia baja al ritmo que descienden los hurtos, que suponen un tercio de toda la estadística, y que han pasado de 321.235 (enero-junio de 2024) a 310.289 (enero-junio de 2025).

Se produce un descenso también de casi el 11 por ciento en robos con fuerza en domicilios, establecimientos, otras instalaciones. Se pasan de los 57.535 registrados en el primer trimestre de 2024 a los 50.713 conocidos en el de 2025. Y la tendencia es similar en los robos con violencia e intimidación y en la sustracción de vehículos, que se reducen un 3,6 por ciento y un 4 por ciento, respectivamente.

A partir de ahí, empiezan los datos más preocupantes. El apartado de "homicidios dolosos y asesinatos consumados" baja un 8,6 por ciento (de 198 a 181), pero el de "homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa" sube un 11,6 por ciento (de 619 a 691). En total, se pasa de 817 infracciones penales de estos tipos en enero-junio de 2024 a 872 en enero-junio de 2025. Hubo más delitos, pero los criminales fueron menos efectivos.

Otro aumento llamativo es el de los secuestros, que suben un 8,2 por ciento, pasando de los 49 del primer semestre de 2024 a los 56 del primer semestre de este año. O el de las agresiones sexuales con penetración, que suben un 7 por ciento, pasando de 2.481 (enero-junio de 2024) a 2.655 (enero-junio de 2025). Un poco menos suben el resto de delitos contra la libertad sexual, que lo hacen un 4,7 por ciento: de 7.553 a 7.907.

Llamativo es lo que sucede con el apartado de "delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias", que aumentan un 4,1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, pero que obtienen el peor dato estadístico de la última década. Han aumentado desde los 13.795 de enero-junio de 2024 a los 14.366 que se han registrado en el periodo enero-junio de 2025.

Los sindicatos policiales contra el Gobierno

El sindicato Justicia Policial (JUPOL), uno de los dos mayoritarios en el Consejo de la Policía, ha considerado "inaceptable" que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "sigan sacando pecho" en materia de seguridad ciudadana cuando las cifras oficiales "confirman una escalada de criminalidad que sufren tanto los ciudadanos como los propios agentes que trabajan a diario en la calle".

"Mientras Sánchez y Marlaska presumen desde la tribuna de logros inexistentes, la realidad es que las calles son cada vez menos seguras, crece la agresividad contra los agentes y aumentan los delitos que más dañan a la sociedad. La seguridad ciudadana no se garantiza con propaganda ni con frases grandilocuentes: la seguridad se construye con datos, recursos y compromiso real con quienes la hacen posible", han asegurado.

La Confederación Española de Policía (CEP) ha puesto de manifiesto que "quienes directamente hacemos frente a esos episodios de violencia en la calle, los policías, seguimos sin tener reconocida la profesión de riesgo, una jubilación digna, la equiparación salarial real o una adecuada protección frente a las agresiones", además de seguir sin contar con el seguro de responsabilidad civil que el Tribunal Supremo obligó a Interior a contratar para los agentes.

"Desde CEP reiteramos, una vez más, la necesidad de que el peor ministro del Interior de la democracia, esa es nuestra opinión, por la ausencia absoluta de compromiso real con los policías y sus derechos profesionales, dimita y deje el cargo cuanto antes", han añadido desde el sindicato policial.

