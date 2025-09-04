Las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales, Asociación Profesional de La Magistratura (APM) y la Asociación de Fiscales (AF) han emitido un comunicado junto a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) en el que solicitan al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que se abstenga de acudir a la apertura del año judicial al estar procesado por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Dicho acto se celebra mañana a las 12:00 horas en la sede del Tribunal Supremo y como cada año estará presidido por el Rey Felipe VI y por la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló. Tanto García Ortiz como Perelló intervendrán.

"Queremos mostrar nuestro rechazo a la presencia en este acto de D. Álvaro García Ortiz. Sentar junto a S.M. el Rey y ante el Poder Judicial a una persona contra la que se ha acordado la incoación de un procedimiento abreviado en virtud de resolución firme y cuando, con toda probabilidad, se abrirá juicio oral, es un hecho insólito, que constituye un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de Derecho y al propio Jefe del Estado, mina la credibilidad de la Justicia y afecta a todos los jueces, magistrados y fiscales que cada día desempeñamos nuestra función desde la absoluta independencia y con escrupuloso respeto al principio de legalidad", apunta el comunicado.

"Como no puede ser de otro modo, respetamos la presunción de inocencia de D. Álvaro García Ortiz y será debidamente amparado ante los tribunales, sin embargo, el respeto a las instituciones y a lo que representan están por encima de los intereses particulares de quienes somos servidores públicos. Por eso, desde aquí queremos solicitar al Fiscal General del Estado que, por respeto a S.M. el Rey y a quienes integramos las carreras judicial y fiscal se abstenga de asistir al acto solemne de apertura del Año Judicial", concluye.

