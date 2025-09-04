Feijóo da plantón a Sánchez por segunda vez en presencia del Rey

Alberto Núñez Feijóo no se hará la foto con Pedro Sánchez, al menos en el corto plazo, evidenciando la animadversión que se profesan. Al margen de su nula afinidad personal, lo cierto es que el presidente del Partido Popular no quiere compartir espacio con el jefe del Ejecutivo en plena oleada de corrupción. Por eso, desde que estalló el caso Santos Cerdán, amenazó con "no tener actos institucionales" con Sánchez, y así lo ha hecho.

Este viernes no acudirá a la apertura del Año Judicial, por primera vez desde que fue elegido presidente del PP. Se trata de un gesto de protesta por la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado por la filtración de datos personales del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, cuando estaba siendo investigado por fraude fiscal. Una causa pendiente de juicio y que ha sido utilizada para atacar a la presidenta de Madrid.

Precisamente por eso, Feijóo haya sustituido su presencia en esa cita para acudir al inicio del curso político del PP madrileño, junto a Ayuso. Se hará la foto con ella mientras Sánchez se la hace con "su fiscal" imputado. El acto estará presidido por el rey Felipe VI, al que el PP muestra su más absoluto "respeto", al igual que al Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. De hecho, los propios jueces del TS barajan también boicotear el encuentro por la presencia de García Ortiz.

"El PP lamenta que el Gobierno someta al jefe del Estado a la tensión institucional de compartir acto con un FGE en esta situación procesal, algo que sería fácilmente evitable si Pedro Sánchez forzara su renuncia de manera inmediata", trasladan desde el partido, recordando que la situación actual es responsabilidad del presidente por permitir que un representante de la Justicia, que debe velar por su cumplimiento, mantiene su puesto pese a estar siendo investigado.

El precedente que anticipa más plantones

El pasado 12 de junio, Feijóo no acudió tampoco al 40 aniversario de la UE, presidido por el Rey, para evitar coincidir con Sánchez. Acababa de estallar el caso Cerdán y, apenas 48 horas después, el PP se manifestaba contra el PSOE bajo el lema "mafia o democracia". La instantánea con el presidente a dos días de esa protesta sumaba motivos para no acudir, en una decisión que parecía ser excepcional para no interferir con la movilización de la concentración.

Sin embargo, la advertencia lanzada por el presidente del PP parece estar llevándose hasta las últimas consecuencias, ya que ha vuelto a repetirse y marca una tendencia que augura más plantones de Feijóo a Sánchez en el futuro. Un choque entre ambos a todos los niveles, personal, político e institucional, reflejo del momento tan convulso que vive España, fuertemente dividida después de siete años de Gobierno del PSOE.