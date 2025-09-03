Feijóo se ausentará de la apertura del Año Judicial en plena rebelión por la presencia del fiscal general

Según traslada el PP, Alberto Núñez Feijóo participará el viernes en la inauguración del curso político del PP de la Comunidad de Madrid, junto a Isabel Díaz Ayuso, lo que le dará todavía mayor simbolismo ya que el fiscal general del Estado está imputado, precisamente, por la filtración de datos personales sobre su pareja para intentar atacarla. El líder del PP no asistirá, por tanto, a la apertura del Año Judicial, convocada para el mismo día y a la misma hora.

Feijóo ha acudido siempre desde que accedió a la Presidencia de la formación. "Este año no será posible por un compromiso previamente adquirido", aseguran desde el partido, aunque a nadie se le escapa que la sonada ausencia de produce en plena rebelión de los magistrados del Tribunal Supremo, que barajan no asistir o promover algún tipo de boicot, por la presencia del fiscal general del Estado imputado, Álvaro García Ortiz. Sólo la presencia del Rey les dificulta esta acción.

"El PP, por supuesto, profesa el mayor de los respetos hacia el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. El mismo que tiene hacia la Corona en general y hacia Su Majestad el Rey en particular", señala el partido.

El Año Judicial arranca a unos días de que el presidente afronte una intensa agenda judicial que comenzará la próxima semana con la reactivación del caso de su mujer, Begoña Gómez, imputada y que deberá declarar, al igual que su asesora. Asunto por el que Sánchez arremetió contra los jueces en TVE.

"Este Gobierno no respeta a la Justicia porque amnistía a imputados como Puigdemont, indulta a condenados como Junqueras, celebra que se anulen las condenas a Chaves y a Griñán y protege a personas como Álvaro García Ortiz, Begoña Gómez o David Sánchez Pérez-Castejón", critican desde el PP.

Feijóo acompañará a Isabel Díaz Ayuso, mostrando así su respaldo a la presidenta madrileña en plena asistencia del fiscal general a la apertura del Año Judicial. "El PP lamenta que el Gobierno someta al jefe del Estado a la tensión institucional de compartir acto con un FGE en esta situación procesal, algo que sería fácilmente evitable si Pedro Sánchez forzara su renuncia de manera inmediata", aseguran.

Es la segunda vez que el líder del PP da plantón a Sánchez en apenas unos meses. Durante el 40 aniversario de la UE, y también a pesar de la presencia del Rey, Feijóo decidió no acudir. "Yo no tengo actos institucionales con él", dijo entonces en referencia al presidente, en una declaración de intenciones que está manteniendo hasta el final.