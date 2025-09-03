La degradación institucional del sanchismo obliga al Rey a recibir al fiscal general imputado

Imagen insólita en el Palacio de la Zarzuela. El Felipe VI ha recibido este miércoles a Álvaro García Ortiz en un encuentro marcado por la seriedad del Rey ante quien es, a día de hoy, el fiscal general del Estado más polémico de la democracia. El encuentro se produce a sólo dos días del solemne acto de apertura del año judicial, que estará empañado por la presencia de un fiscal general a un paso de sentarse en el banquillo.

El Rey recibe en audiencia al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, quien le hace entrega de la Memoria Anual de la Fiscalía correspondiente al 2024. ➡️https://t.co/IppzcP5i21 pic.twitter.com/mNwfaCVrY5 — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) September 3, 2025

El pretexto formal del encuentro de este miércoles era la entrega de la memoria anual de la Fiscalía, que recoge los datos de delincuencia y criminalidad. Una mera formalidad que ha servido de antesala al acto del viernes en el Tribunal Supremo, donde Don Felipe y el fiscal de Sánchez volverán a coincidir en un clima de máxima tensión institucional.

El motivo no es otro que el inminente juicio que afronta García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos en la causa contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Hasta seis acusaciones populares, entre las que se encuentran el ICAM o la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, piden para él penas de cárcel e inhabilitación.

Pese a este cerco judicial, el fiscal general del Estado acude a la cita con el Rey y a la apertura del curso judicial con el blindaje explícito del Gobierno. Este mismo lunes, Pedro Sánchez no sólo defendió su "inocencia" sino que se atrevió a atacar al juez instructor y a una "minoría" de jueces que, a su juicio, "están haciendo política", en una nueva y grave injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial.