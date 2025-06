Feijóo da plantón a Sánchez en el 40 aniversario de España en la UE: "Yo no tengo actos institucionales con él"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no asistirá al 40 aniversario del ingreso de España en la UE. Así se lo ha comunicado a la Casa Real, dado que el Rey Felipe VI es el encargado de presidirlo en el Palacio Real. La negativa se debe a la presencia de Pedro Sánchez y la foto institucional que se tendría que hacer con el líder de la oposición en plena catarata de informaciones sobre la corrupción del Gobierno y el PSOE. Tampoco asistirán la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el mismo motivo, ni Vox.

"Todo el respeto a la Casa Real pero yo no tengo actos institucionales con Sánchez", ha dicho Feijóo en los pasillos del Congreso al ser preguntado por esta decisión, que ha defendido dadas las circunstancias actuales. La decisión se produce menos de una semana después de que los barones del PP acudieran a la Conferencia de Presidentes que tuvo lugar 48 horas antes de la manifestación convocada en Madrid bajo el lema "mafia o democracia". "Si alguien tenía dudas de que había una trama mafiosa detrás del Gobierno, supongo que se habrán disipado".

Feijóo ha sentenciado que "empezaron robando en las primarias a sus compañeros y no han parado de seguir robando". "Es algo que me avergüenza como político", ha dicho el líder del PP, que ha evitado aclarar si presentará una moción de censura y ha dicho que están estudiando el sumario, que todavía hay anexos y conversaciones que pueden salir y que "a diferencia de Sánchez, no somos una cuadrilla". "No vamos a precipitarnos ni a improvisar", ha asegurado.

El líder del PP ha elevado la presión sobre lo socios del Gobierno, ha los que ha apelado ante la gravedad de los hechos conocidos, dado que no sólo se trata de una investigación de la UCO, sino de grabaciones que ponen en evidencia a todo el PSOE y el Ejecutivo. "Esto no es admisible en un país de la UE, un primer ministro europeo no dura diez minutos después de lo que hemos conocido", remataba Feijóo en su declaración a los medios.