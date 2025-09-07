García Ortiz se atrinchera en la Fiscalía General del Estado: no se plantea dimitir en ningún escenario

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no se plantea dimitir en ningún escenario.

García Ortiz acudía el pasado viernes al acto de apertura del Año Judicial que presidía el Rey Felipe VI y que organizaba la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, en la sede del Alto Tribunal. García Ortiz está procesado por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Previsiblemente, el Supremo envíe al banquillo de los acusados al fiscal general de forma inminente.

Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que García Ortiz considera que aunque fuera muy incomodo, difícil y complicado, tenía que asistir a la apertura del año judicial. Todo ello, a pesar de la tensión provocada o inducida porque es el fiscal general y debe prevalecer la normalidad institucional. Nunca pensó en no acudir porque lo dice la Ley y si hubiera faltado a la cita, habría tenido que dar explicaciones.

García Ortiz sigue manteniendo que es bueno para el Ministerio Público que siga al frente de la Fiscalía, aunque no sea lo mejor para él. También asegura que su puesto no depende del Gobierno de Pedro Sánchez, aunque se siente muy agradecido por su respaldo. Defiende que permanecer en su puesto significa que una "mentira" no puede tumbar al fiscal general del Estado. Además, subraya que no está sometido a ningún poder.

Por último, no se plantea dimitir en ningún escenario, lo que significa que podría sentarse en el banquillo de los acusados siendo fiscal general del Estado. Asegura creer en la verdad, en el Estado de Derecho y en la imparcialidad de los tribunales.

Tal y como publicó LD, García Ortiz se beneficiará de un limbo legal. El reglamento fiscal no podía prever que un fiscal general acabara sentado en el banquillo de los acusados. Por ello, se puede dar la situación paradójica de que se abra juicio oral contra él y se siente en el banquillo de los acusados ostentando su cargo", añaden. Cabe destacar que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), como acusación popular, solicitó al Alto Tribunal que suspendiera temporalmente a García Ortiz de sus funciones "una vez se dicte auto de apertura de juicio oral".

Parece poco probable que el Supremo pueda suspender provisionalmente a García Ortiz como fiscal general. La Ley de Enjuiciamiento Crimina (LECrim) y el Código Penal recogen en la actualidad la inhabilitación temporal de funciones automática para delitos de terrorismo o rebelión. En el caso del fiscal general, administrativamente, se da la paradoja de que el máximo responsable del Ministerio Público que tendría que adoptar esta decisión es el propio García Ortiz o subsidiariamente, si se diera el caso, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, que ha defendido su inocencia en representación de la Fiscalía durante todo el procedimiento

García Ortiz: "Creo en la justicia y en la verdad"

El pasado viernes, al comienzo de su intervención durante la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo justificaba de esta forma su presencia, a pesar de su procesamiento por revelación de secretos: "Soy plenamente consciente de las singulares circunstancias de mi intervención como consecuencia de mi situación procesal".

"Respeto todas las opiniones que sobre el particular puedan manifestarse, y solo haré una mención al respecto en este discurso: Si estoy aquí como Fiscal General del Estado, es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Creo en el Estado de derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad. Y, por supuesto, también en la verdad. Hago un humilde llamamiento para reclamar el máximo respeto a la función de la Fiscalía española, al trabajo de todos los fiscales", concluía.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.