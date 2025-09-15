Libertad Digital ha accedido a documentos que relatan las reuniones más recientes de la cloaca del PSOE. En ellos, tal y como ha publicado ya este diario, se puede apreciar una continua referencia de Leire Díez a la actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González. Pero uno de los fragmentos de esos documentos va más allá y habla directamente de un encuentro entre la cloaca y la responsable final de la Guardia Civil. Y uno de los objetivos de la cloaca era tumbar a la Guardia Civil y a su unidad de investigación, UCO.

El párrafo en cuestión señala lo siguiente: "A principios de abril, Leire iba a mantener un encuentro personal con la Directora de la GC para comentarle sobre mi persona. Este encuentro fue pospuesto a después de Semana Santa llevándose a cabo según los intermediarios". No aparecen más referencias al encuentro y es que, por motivos obvios, debía mantenerse en el mayor de los secretos.

Pero a lo largo de los documentos hay muchas otras referencias a la directora de la Guardia Civil. En otro de los documentos se puede leer: "Leire insiste en conseguirme un destino de asesor de la Directora de la GC a lo que me opongo radicalmente". El ofrecimiento de Leire Díez, mano derecha de Santos Cerdán se habría producido el 26 de marzo de 2025 con uno de los confidentes de los que la cloaca esperaba obtener información para atacar a la UCO de la Guardia Civil y tumbar el prestigio de sus investigaciones con el objetivo final de pedir la anulación de los casos por corrupción que acosan al PSOE, el Gobierno y el propio entorno más cercano de Pedro Sánchez.

El citado confidente destacó en uno de esos documentos lo siguiente: "Le pregunto a Leire de que no entiendo las razones/motivos por los que durante la reunión del pasado 10 marzo me habló tanto de la trama de los hidrocarburos cuando es algo que no tiene vinculación alguna sobre mi persona a lo que me dijo que esta todo entrelazado en cuanto a los mismos actores (Tecol Balas, Bonilla, Corbí a través de la UCO) y su vinculación con las operaciones de Hidrocarburos, Delorme y Cataluña".

Y es que los ofrecimientos de la cloaca que afectan a la directora de la Guardia Civil se han convertido en algo habitual en las citas de la cloaca. Los documentos que detallan el trabajo de la cloaca de Leire Díez y Santos Cerdán, a los que ha tenido acceso Libertad Digital, reflejan una grave y continua vinculación de esta unidad de acoso y derribo contra jueces, fiscales, UCO y hasta periodistas que investigan los casos de corrupción que rodean a Pedro Sánchez. Una vinculación directamente con "Fiscalía, CNP [Policía] o la directora de la Guardia Civil", como se señaló expresamente en la reunión mantenida el 10 de marzo de este mismo año de la que ya ha dado cuenta este diario.

Y no debe olvidarse que el objetivo de la cloaca era frustrar las actuaciones judiciales que se llevan en estos momentos contra los casos de corrupción que acosan al PSOE, el Gobierno y rodean por todos los flancos al presidente Sánchez. Para ello la cloaca estableció una estrategia de acoso y derribo contra los protagonistas de las investigaciones judiciales con el fin de desacreditar su labor profesional y lograr la nulidad de las actuaciones alegando su falta de imparcialidad, vulneración del derecho a la defensa, etc.