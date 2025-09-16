Anticorrupción se opone a la libertad de Santos Cerdán por su "papel director" en la trama Koldo

La Fiscalía Anticorrupción se opone a la salida del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán de prisión provisional al considerar que el riesgo de destrucción y manipulación de pruebas persiste por su presunto papel principal en la trama Koldo.

En un escrito de 14 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, apunta a "la gravedad de los delitos cometidos por la organización criminal", así como al "papel director de Santos Cerdán en ella". Señala además al "inicial estado de la investigación en lo referente a él, con diligencias probatorias avanzadas pero que todavía no han sido practicadas".

También se refiere a "la posibilidad de continuar relacionándose con otras personas responsables de los pagos realizados por las adjudicaciones amañadas, todavía pendientes de identificar y, por ende, la capacidad que Santos Cerdán aún tiene para alterar y ocultar pruebas y condicionar a testigos o investigados en un procedimiento de gran complejidad determinan la necesidad de mantener todavía la prisión provisional".

El fiscal aprovecha asimismo para reprocharle las "conjeturas" y las "impertinentes consideraciones políticas" plasmadas en los escritos de la defensa, que aducen que es víctima de una persecución política.

"Tampoco es fácil impugnar un escrito -en realidad dos, porque el que informamos se remite a otro, más extenso, de igual fecha, en el que se solicitan determinadas diligencias- de contenido parcialmente extrajurídico, trufados ambos de impertinentes consideraciones políticas y abiertamente especulativos, en los que se conjetura sobre la existencia de supuestas irregularidades, se establecen comparaciones con otros procedimientos que ninguna relación guardan con el presente, se cita jurisprudencia inaplicable al caso, se atribuyen gratuitamente intenciones espurias a la unidad policial, a la Fiscalía Anticorrupción y al propio Magistrado Instructor a quien se reprocha hacer un uso instrumental del derecho y, en definitiva, se viene a descalificar globalmente una instrucción que solo podemos calificar, hasta la fecha, de modélica, por más que afecte a un relevante político cuya representación procesal parece que pretende esgrimir tal condición para sustraerse a la ineludible investigación de su presunta participación en graves conductas de corrupción. Ello no obstante, resulta preceptivo atender al escrito presentado con el rigor que impone la situación de prisión de cualquier investigado; también porque la argumentación empleada no deja de ser, en definitiva, libérrima expresión del legítimo ejercicio del derecho de defensa", subraya.

