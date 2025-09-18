La Guardia Civil concluye que los audios de Koldo del reparto de comisiones con Santos Cerdán y Ábalos son auténticos

El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha concluido que los audios de Koldo García que incriminan al que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el reparto de comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obras públicas son auténticos.

Dos informes de la Guardia Civil, a los que ha tenido acceso Libertad Digital, aseguran que "no se han identificado trazas que evidencien alteraciones, manipulaciones o comportamientos anómalos". Dicha pericial fue realizada por el Departamento de Ingeniería Digital del Servicio de Criminalística (Secrim) del Instituto Armado a petición del magistrado instructor de la Trama Koldo en el Supremo, Leopoldo Puente.

Los especialistas de la Guardia Civil no detectan ninguna anomalía que evidencie que las grabaciones realizadas por Koldo hayan sido manipuladas. Los peritos también consideran que no hay razones para cuestionar que las grabaciones no procedan de los dispositivos electrónicos intervenidos al que fuera asesor de Ábalos. Según el Secrim, no se aprecia ningún motivo razonable para rebatir la autenticidad de los archivos e invalidar las afirmaciones que se vierten en ellos.

El informe explica además que se ha llevado a cabo "la verificación de integridad mediante el cotejo de los valores hash (algoritmos MD5 y SHA-256) obtenidos por las herramientas forenses empleadas en la extracción de la información contenida en los dispositivos, con los valores hash generados a partir de los indicios digitales remitidos, utilizando la herramienta HashMyFiles". "El resultado del proceso de comparación ha sido positivo, confirmando la integridad y autenticidad", subraya.

Precisamente, este jueves el magistrado Leopoldo Puente rechazaba la petición de libertad efectuada por la defensa de Santos Cerdán al considerar que sigue existiendo riesgo de destrucción de pruebas. El magistrado señala además que hay "determinadas faltas de sintonía entre sus declaraciones tributarias y la procedencia real de determinados ingresos bancario".

