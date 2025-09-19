Cazado un conductor de ambulancia drogado al volante con cocaína y cannabis en Ciudad Real

La Guardia Civil ha denunciado al conductor de una ambulancia por circular con dicho vehículo teniendo presencia de drogas en el organismo en Valdepeñas (Ciudad Real).

Durante un control rutinario de alcoholemia y drogas en el kilómetro 92 de la CM-412, agentes del Subsector de Tráfico de Ciudad Real detuvieron de forma aleatoria el vehículo sanitario. El conductor acababa de trasladar a unos pacientes a un centro hospitalario.

Realizada la prueba de detección de drogas en el ámbito de la seguridad vial al conductor de la ambulancia, arrojó un resultado positivo a cocaína y a tetrahidrocannabinol en el test indiciario salival al que fue sometido, por lo que por parte de los agentes actuantes se procedió a la inmovilización del citado vehículo en el lugar de los hechos.

El resultado positivo arrojado en el test indiciario salival ha sido posteriormente confirmado en el informe de ensayo confirmatorio de drogas en saliva realizado por el laboratorio de referencia.

Con motivo de los hechos relatados se confeccionó el preceptivo boletín de denuncia por infracción al artículo 14, apartado 1, opción 5A) de la Ley de Seguridad Vial, por "Circular con el vehículo reseñado teniendo presencia de drogas en el organismo", el cual ha sido remitido a la Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real.