La Audiencia de Badajoz apunta a Sánchez: el 'enchufe' a su hermano se consumó cuando volvió a liderar el PSOE en 2017

La Audiencia Provincial de Badajoz señala la vuelta de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE en mayo de 2017 como decisiva para enchufar a su hermano David Sánchez en la Diputación Provincial pacense.

La Sección nº 1 de la Audiencia Provincial de Badajoz ha ratificado este martes el auto de procesamiento del hermano del presidente del Gobierno, dictado por la titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, Beatriz Biedma. Por tanto, David Sánchez se sentará en el banquillo de los acusados junto al expresidente de la Diputación, el socialista Miguel Ángel Gallardo y otras 9 personas. La Audiencia considera que "existen indicios suficientes expuestos por el auto recurrido sobre el presunto carácter delictivo de las conductas imputadas y, por tanto, la consecuencia es la de proseguir el procedimiento".

En un auto de 64 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, los magistrados responden los recursos presentados por David Sánchez y por la Fiscalía en los que se intentaba restar importancia a la figura de Pedro Sánchez para enchufar a su hermano en la Diputación. Los magistrados de la Audiencia de Badajoz rebaten tal argumento: "Se viene a restar capacidad de influencia de Don Pedro Sánchez por el hecho de haber renunciado a la secretaría general del partido en octubre del 2016 y no revalidar su reelección hasta mayo de 2017, olvidando que precisamente en ese mes de octubre, es cuando se propone la creación de puesto, siendo hasta ese preciso momento secretario general el mismo, trascurriendo solo siete meses hasta la revalidación de nuevo el mes de mayo de 2017 como aquel en que se inicia el proceso de nombramiento de su hermano para el cargo creado anteriormente".

Posteriormente, aluden al auto de la juez Biedma para encontrar explicación al enchufe de David Sánchez: "Se parte así en el Auto de que para el delito de prevaricación se consideran como tales, según además reiterada jurisprudencia, la falta de una explicación mínimamente verosímil por parte de los investigados sobre la forma en que el Sr. Sánchez conoció la publicación de las bases del puesto o el mismo concepto de Oficina de Artes Escénicas; o la celeridad en los trámites seguidos y el carácter jerárquico en relación a todos los intervinientes en el proceso, lo que hace pensar que todos ellos conocían el parentesco de Don David. La propia Sra. Moriano en el correo inicial de 11 de octubre de 2016 utilizó la expresión "han decidido" para referirse a la creación de la plaza.

Relacionado La Audiencia de Badajoz sienta en el banquillo al hermano de Pedro Sánchez

"Se critica", continúa la Audiencia de Badajoz, "extensamente la utilización del adverbio seguramente’ utilizada al comienzo del F.J Tercero del Auto, en cuanto a una especie de suposición de que desde el entorno de Don David se habría solicitado la ocupación del puesto para el mismo, sin trabajo en ese momento. Desde luego no existe imputación alguna a persona concreta de su entorno. Sobre ello, la instructora en su Auto de 22 de mayo que desestima la reforma da las explicaciones oportunas, en cuanto que entiende que es de ‘pura lógica’ dicha circunstancia por cuanto el investigado carecía de empleo y su hermano había sido secretario general del PSOE, volvió a serlo más adelante en 2017 durante el proceso de nombramiento para el cargo y había visitado Badajoz anteriormente".

El mitin de Pedro Sánchez en Badajoz

Los magistrados afirman que "debemos decir que los hechos punibles definitivos son los que han de considerarse probados en sentencia, no la relación a la que se quiere atribuir un carácter poco menos que inamovible; por otro lado, esta circunstancia es de facto aludida expresamente (para negar dicha influencia) en recursos como el del Ministerio Fiscal o el Sr. Gallardo. No entendemos en cambio que la finalidad de nombrar a la persona de Don David para un puesto creado a su medida se sustente solo en esta afirmación, pues estamos ante múltiples referencias indiciarias recogidas en el Auto (y precisadas en el que desestima la reforma) como hemos visto anteriormente, y que permiten imputar en esta fase procesal al menos los hechos".

"Sobre una cierta falta de concreción sobre el cómo se produjeron los contactos en que insiste la instructora basta recordar no obstante las propias manifestaciones del Sr. Cabezas v.gr., sobre la forma en que conoció la profesión de Don David, de boca de su propio hermano en un mitin en Badajoz con motivo de las elecciones primarias del partido (celebradas no olvidemos el domingo 21 de mayo de 2017) o cómo conoció al Sr. Carrero, de mano precisamente de Don David", concluye.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com