Ekaizer enloquece en el programa de Cintora: "¡Quién coño eres tú!"

El programa dirigido por Jesús Cintora ha vivido uno de sus momentos más tensos durante la semana en la que su programa se ha emitido por completo en La 1, ya que antes el formato de RTVE se emitía en dos bloques: el primero se emitía en la cadena principal de la televisión pública y el segundo en La 2.

En su mesa de debate, el periodista Ernesto Ekaizer ha perdido los papeles al discutir con otro colaborador de Malas Lenguas después de realizar una pausa y que Hugo Pereira entendiese que este había terminado sus argumentos. Así, ha comenzado a rebatirle cuando Ekaizer le pedía que no le interrumpiese. Al ser respondido por el otro colaborador que creía que ya había terminado, Ekaizer ha enloquecido: "Pero quién eres tú, quién coño eres tú".

En ese instante, Cintora ha pedido calma; a lo que el habitual colaborador de medios izquierdistas ha espetado que o le dejaban terminar su argumentación, o se iba. "Si no me dejas terminar, me levanto y me marcho; ya estoy hasta el gorro", ha sentenciado el colaborador.

Lo que mas valoro de los análisis de Ekaizer es su mesura y su respeto por los compañeros. (Ojo a esto, @RubenArranz_) pic.twitter.com/T8c09VgbLR — Carlos Padilla (@carlospadilla_3) September 24, 2025

Ekaizer calca al PSOE

Este mismo miércoles entraba en el programa –también de RTVE— dirigido por Marta Flich y Gonzalo Miró, Directo al Grano; para asegurar que el juez Juan Carlos Peinado aboca a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a un juicio popular porque, según él, un "tribunal profesional de magistrados difícilmente" iba a condenar a la mujer de Pedro Sánchez "debido a la debilidad de sus argumentos". Es decir, que ha calcado los argumentos de los socialistas.

El periodista argentino ha trabajado para diarios de izquierdas como El País o Público. En este último, escribió un artículo de opinión en 2011 en el que deslizaba que lo único que podía pasar para que el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero no perdiese las elecciones contra Mariano Rajoy era que se produjese "un accidente" de "impacto nacional" como el del 11 de marzo de 2004, cuando los atentados de Atocha dejaron más de 190 muertos.