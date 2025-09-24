Menú

Las reacciones políticas al juicio de Begoña Gómez: "No hay banquillo para tanta familia de Pedro Sánchez"

Peinado ha iniciado el procedimiento para que la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se siente en el banquillo.

Peinado ha iniciado el procedimiento para que la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se siente en el banquillo.
Peinado inicia el procedimiento para que Begoña Gómez sea juzgada por malversación ante un jurado popular. | LD

El juez Peinado ha iniciado el procedimiento para que la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, su asistente en Moncloa Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid Francisco Martín se sienten en el banquillo de los acusados ante un jurado popular por un delito de malversación de caudales públicos.

La mañana comenzaba con esta noticia sobre la mujer de Pedro Sánchez que ha sorprendido, aunque no mucho, hasta al líder de la oposición durante la sesión de control al Gobierno del Congreso de los Diputados. Durante la intervención de María Jesús Montero, la cámara enfocaba a Feijóo mirando a su teléfono.

Minutos más tarde, Feijóo escribía en sus redes acompañando la noticia: "Pretenden que nos acostumbremos a esto, pero es importante recordar que no es normal".

"Vuelve a confirmarse que esta legislatura hace tiempo que no va a ningún lado", comenta rotundo en un segundo tuit.

Asimismo, el Partido Popular ha relatado las últimas horas del círculo cercano de Sánchez: "Moncloa ya es una sala de espera judicial".

El resto de reacciones políticas

"Más banquillo que en el derbi", ha señalado Almeida. El alcalde de Madrid ha incluido varias imágenes de medios de comunicación que informaban sobre la última hora de la mujer del presidente.

En el 2014, el presidente del Gobierno ya se señalaba la expulsión de "todo compañero" ante una comparecencia en un juicio oral. Ahora es su mujer la que tiene que enfrentarse al jurado popular.

Ha sido Vox quien ha respondido a este tuit alegando que, en este caso, se trata de una "compañera".

Elías Bendodo también ha reaccionado a la noticia: "No hay banquillo para tanta familia de Pedro Sánchez".

"Sánchez, calienta que sales", ha avisado Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid.

Temas

En España

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Libro
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida