Las reacciones políticas al juicio de Begoña Gómez: "No hay banquillo para tanta familia de Pedro Sánchez"

El juez Peinado ha iniciado el procedimiento para que la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, su asistente en Moncloa Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid Francisco Martín se sienten en el banquillo de los acusados ante un jurado popular por un delito de malversación de caudales públicos.

La mañana comenzaba con esta noticia sobre la mujer de Pedro Sánchez que ha sorprendido, aunque no mucho, hasta al líder de la oposición durante la sesión de control al Gobierno del Congreso de los Diputados. Durante la intervención de María Jesús Montero, la cámara enfocaba a Feijóo mirando a su teléfono.

🔴 El momento en el que @NunezFeijoo recibe el mensaje sobre Begoña Gómez y el auto de Peinado enviándola al banquillo pic.twitter.com/ZSG8bSIpAc — Libertad Digital (@libertaddigital) September 24, 2025

Minutos más tarde, Feijóo escribía en sus redes acompañando la noticia: "Pretenden que nos acostumbremos a esto, pero es importante recordar que no es normal".

"Vuelve a confirmarse que esta legislatura hace tiempo que no va a ningún lado", comenta rotundo en un segundo tuit.

Pretenden que nos acostumbremos a esto, pero es importante recordar que no es normal.https://t.co/wMNmPrzgpP — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 23, 2025

Ni mayoría parlamentaria ni siquiera unidad dentro del Gobierno. Doble ruptura entre Sánchez y sus socios. Vuelve a confirmarse que esta legislatura hace tiempo que no va a ningún lado. pic.twitter.com/FoLUS7ZF5s — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 24, 2025

Asimismo, el Partido Popular ha relatado las últimas horas del círculo cercano de Sánchez: "Moncloa ya es una sala de espera judicial".

Moncloa ya es una sala de espera judicial. En menos de 24h: -A juicio el hermano de Sánchez por corrupción.

-Al banquillo ante un jurado popular acusados por malversación: •Begoña Gómez.

•Su asistente.

•El delegado del Gobierno @franmartagui.https://t.co/R1hBPjGj8T — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) September 24, 2025

El resto de reacciones políticas

"Más banquillo que en el derbi", ha señalado Almeida. El alcalde de Madrid ha incluido varias imágenes de medios de comunicación que informaban sobre la última hora de la mujer del presidente.

Más banquillo que en el derbi. pic.twitter.com/QLiqt0sh3k — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) September 24, 2025

En el 2014, el presidente del Gobierno ya se señalaba la expulsión de "todo compañero" ante una comparecencia en un juicio oral. Ahora es su mujer la que tiene que enfrentarse al jurado popular.

Todo compañero , se apellide como se apellide, si comparece en un juicio oral será expulsado #PedroSanchezA3 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 10, 2014

Ha sido Vox quien ha respondido a este tuit alegando que, en este caso, se trata de una "compañera".

Elías Bendodo también ha reaccionado a la noticia: "No hay banquillo para tanta familia de Pedro Sánchez".

No hay banquillo para tanta familia de Pedro Sánchez. pic.twitter.com/x5dzPJbEW5 — Elías Bendodo (@eliasbendodo) September 24, 2025

La mujer de Sánchez,

el hermano de Sánchez,

el delegado del gobierno de Sánchez,

el fiscal general de Sanchez,

el número 2 del PSOE de Sánchez,

el anterior número 2 del PSOE de Sánchez… Todos a juicio por corrupción. Sánchez, calienta que sales.

(Bueno, que entras) https://t.co/z52PXCrPQk — Carlos Díaz-Pache (@cdpache) September 24, 2025

"Sánchez, calienta que sales", ha avisado Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid.