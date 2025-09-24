Peinado manda a juicio a Begoña Gómez por malversación ante un jurado popular

El titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha acordado que la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez su asistente en Moncloa Cristina Álvarez y el Delegado del Gobierno en Madrid Francisco Martín se sienten en el banquillo de los acusados ante un jurado popular por un delito de malversación de caudales públicos.

En aun auto de 6 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, Peinado señala que "tras la Práctica de las diligencias que se han llevado a cabo hasta el presente momento, en la pieza separada 08/2025, y tras el auto 540/2025, de la Sección XXIII, De la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid, del rollo de apelación nº 387/2025, unido a lo que ha acontecido el día 10 de septiembre de 2025, en que, ninguna de las dos investigadas, contestaron a pregunta alguna que le hubiera podido formular, bien, este instructor, o la representación de las acusaciones populares, e incluso el representante del Ministerio Fiscal, o cualquiera de los Letrados de la defensa, incluido el del otro investigado, hasta este momento en esta pieza separada, Francisco Martín Aguirre, que hubieran podido esgrimir argumentos en su descargo, pues las que contestó, la investigada, María Begoña Gómez Fernández, a su Letrado, no permiten ser tenidas en cuenta en sentido exculpatorio, por lo que se ha podido comprobar que, ya, en este momento, se cumple, esencialmente por lo manifestado por la Ilma. Audiencia Provincial en su auto nº 540/2025, de fecha 12 de Junio de 2025, unido a los correos electrónicos aportados por el que fuera vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid, D. Juan Carlos Doadrio y que han sido recibidos en la Secretaría de este Juzgado el pasado día 16 de septiembre de 2025.

"Por ello, como se ha dicho, se puede colegir con las leyes de la lógica y de la empírica que, se cumple con el requisito de la verosimilitud de los hechos, que hasta ahora, no podía determinarse de una forma concreta, y que pudiéramos encontrarnos ante indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos. Por lo que no podía realizarse la trasformación de las diligencias previas en la incoación del procedimiento para el juicio ante el Tribunal Del Jurado", añade.

Por ello, "acuerda la trasformación de las presentes diligencias en procedimiento para el juicio ante el Tribunal Del Jurado respecto de Francisco Martín Aguirre, María Begoña Gómez Fernández y María Cristina Álvarez Rodríguez".

"Se convoca la comparecencia prevista en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Del Jurado, señalándose para su celebración el próximo día 27 de septiembre de 2025, a las 18,00 horas, debiendo ser citadas las partes personadas a través de su representación procesal, y los investigados, personalmente, a través de la Unidad Orgánica de Policía Judicial adscrita a estos Juzgados".

