Feijóo culpa a Sánchez del "lodazal" de corrupción y apela a los socios

Alberto Núñez Feijóo responsabiliza directamente al presidente del Gobierno por el enchufe de su hermano, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz y por los negocios de su mujer, Begoña Gómez. "Es el responsable de este lodazal", ha dicho en rueda de prensa en el Congreso, exigiendo ya responsabilidades políticas por alguno de los escándalos que le afectan.

"Que se busquen otra cortina de humo pero la persecución judicial ya no cuela", ha dicho, en referencia al argumento habitual que emplea el Gobierno de denunciar lawfare. Una estrategia a la que han vuelto a recurrir este mismo miércoles para atacar al juez Peinado por su decisión de que un jurado popular juzgue a la mujer del presidente por el delito de malversación, uno de los cinco delitos por los que está siendo investigada.

En este contexto, el presidente del Partido Popular ha apelado varias veces a los socios, sin nombrar expresamente una moción de censura, pero instándoles a dejar caer a Sánchez. "¿Por qué los socios le sostienen?", se ha preguntado, criticando que no lo hacen por "beneficio electoral" ni "el que esperaban obtener de este complot" porque "Sánchez lo ha roto todo".

"¿Cómo es posible que ninguno de los socios de este Gobierno ponga fin a este disparate?", ha dicho. La apelación adquiere todavía más relevancia porque se produce horas después de que Junts viera cómo el Congreso tumbaba su exigencia de que las competencias de inmigración sean transferidas a Cataluña. Un pago a cambio de la investidura que Sánchez no ha podido materializar.

Feijóo ha evitado opinar sobre el auto del juez Peinado, aunque ha avalado que los delitos de malversación contemplan la posibilidad de que los juzgue un jurado popular, y ha arremetido contra el Gobierno por atacar al instructor del caso, recordando que la causa contra Begoña Gómez es sólo una de las muchas que se investigan en los juzgados. Entre ellas, la del fiscal general, Álvaro García Ortiz, la de José Luis Ábalos, Santos Cerdán, etc.