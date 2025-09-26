El incendio de Guadalajara quema 1.300 hectáreas y obliga a activar a la UME

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha elevado a situación operativa nivel 2 el incendio declarado el domingo pasado en el Pico del Lobo (Guadalajara), con proximidad a dos poblaciones pequeñas, Peñalba de la Sierra y La Cabida, lo que conlleva la solicitud de activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado esta medida este viernes, durante el encuentro informativo organizado por la Agencia EFE, en el que ha informado que el objetivo de la medida es proteger a estas dos poblaciones pequeñas próximas al incendio que "tienen que estar alertadas" y para "intentar, con una barrera, frenar el incendio" que ha calificado de "rarísimo" y "de alta complejidad", porque "es de alta montaña y se esconde casi detrás de las piedras".

Además, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha confirmado a través de redes sociales que unidades del Primer Batallón de Intervención han salido al mediodía de este viernes de su base en Torrejón para sumarse a las misiones de extinción del incendio forestal.

Por otro lado, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, en una rueda de prensa en Guadalajara, ha informado de que también se mandará un mensaje de alerta 'Es-Alert' a las poblaciones cercanas. Gómez ha presidido la reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) donde ha explicado que el cambio abrupto del viento en la tarde de este jueves provocó el cambio en la evolución del incendio y ha señalado que la meteorología es clave para sofocar este incendio de alta montaña y gran dificultad porque solo se puede atacar de forma aérea.

La consejera ha insistido en la evacuación preventiva "no porque en estos momentos el incendio vaya a ir hasta estas poblaciones, sino porque los trabajos que se van a llevar a cabo sí que les van a afectar" y, por lo tanto, el objetivo es "intentar minimizar el que puedan sufrir algún tipo de inconveniente".

En la mañana de este viernes han trabajado 14 medios aéreos y a lo largo del día aumentarán hasta los 20 con medios y con 200 personas, entre ellos del Ministerio, de Castilla y León y de la Comunidad de Madrid. El incendio ha superado las 1.300 hectáreas.