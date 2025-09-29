Pablo Iglesias consigue plaza en la Complutense, pero como profesor sustituto

El exvicepresidente del Gobierno y fundador de Podemos, Pablo Iglesias, volverá a las aulas de la Facultad de Ciencia Política de la Complutense. Lo hace como profesor sustituto y apenas unos meses después de abandonar la docencia al no conseguir una de las plazas a las que aspiraba en la misma universidad.

Fue el pasado mes de julio cuando el propio Iglesias anunció que dejaba la enseñanza universitaria. Tras presentarse a tres plazas, el tribunal estimó entonces que había "varios candidatos con mejor experiencia profesional fuera de la docencia para impartir esas materias", según explicó él mismo.

Ahora, en cambio, la situación ha dado un giro de 180 grados. Según un acta de la UCM, Iglesias ha obtenido la puntuación más alta (9,8 sobre 10) entre 18 candidatos para una plaza temporal. El exlíder de Podemos ha aclarado que vuelve en las "mismas condiciones" que un asociado, pero no de forma indefinida.