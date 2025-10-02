La UCO solicita investigar las cuentas bancarias de Pardo de Vera y del exdirector de Carreteras

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha solicita al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que investigue las cuentas bancarias del ex director de Carreteras Francisco Javier Herrero y de la ex presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera. Todo ello, en el marco de la trama Koldo con el objetivo de buscar "contraprestaciones" a cambio de adjudicaciones públicas.

En el oficio de la UCO, al que ha tenido acceso Libertad Digital, los investigadores afirman que ambos fueron "facilitadores" para las "exitosas adjudicaciones proyectadas" en el Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos. "Cada uno dentro de su ámbito de responsabilidad", añade, por lo que considera "imprescindible para el buen fin de la investigación" la realización de un "estudio económico tributario de los dos investigados".

Por ello, la UCO solicita al juez Moreno "los productos financieros donde Pardo de Vera y Herrero figuran o han figurado como titulares, autorizados y/o representantes". Además, subraya que Herrero figura como autorizado o titular en cuentas bancarias de las sociedades Polis Project y Palta Naturae. Entre las entidades bancarias que deben ser requeridas se encuentran Andbank, BBVA, Banco de Caminos, Banco Sabadell, Banco Santander o Arquia Bank.

Francisco Javier Herrero, al acudir a declarar al Tribunal Supremo el pasado julio.Ángel Navarrete

La Guardia Civil destaca que en los audios intervenidos al ex asesor personal de Ábalos, Koldo García, se refleja la preocupación del ex secretario de Organización del PSOE encarcelado, Santos Cerdán, "por la posibilidad de que terminasen desprendiéndose de Herrero, puesto que podría 'contar lo que hay'".

"De lo que se desprende", añade la UCO, que "Herrero tenía información que pudiera resultar comprometedora para Santos y Koldo y que unos terceros le habrían realizado una promesa en compensación por el hecho de ejercer la presión para la consecución de la obra del Puente del Centenario de Sevilla". Los agentes también ponen de manifiesto que Ábalos y Koldo "habrían cobrado presuntas contraprestaciones económicas por su labor en beneficio de constructoras".

El magistrado ha acordado al respecto dar traslado al Ministerio Fiscal para que informe si procede llevar a cabo el análisis económico de los dos ex altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com