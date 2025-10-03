Las palabras en clave para entregas de dinero en efectivo entre Koldo y Ábalos: "Chistorras", "folios" y "lechugas"

Koldo García, su esposa Patricia y el que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, utilizaban diferentes palabras en clave para referirse a las entregas de dinero en efectivo con billetes de hasta 500 euros: "Chistorras", "folios", "cajas de folios" y "lechugas".

El informe de la UCO de 285 páginas remitido al Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso Libertad Digital, recoge numerosas conversaciones de WhatsApp que acreditan estos movimientos de dinero en efectivo: "Avanzando ya al empleo de lenguaje convenido entre KOLDO y PATRICIA, y en relación con estos fondos bajo su control, resultan especialmente significativas las conversaciones halladas entre ambos. Si bien el cruce de mensajes de fecha 29 de marzo de 2019 permite inferir que la palabra chistorra aludiría a un billete de 500€, como se explica más adelante, la primera ocasión en la que se detecta el uso de este lenguaje convenido se sitúa el 5 de marzo de 2019105. Ese día, KOLDO trasladó a PATRICIA que necesitaba 3.750€. Ante esta solicitud, PATRICIA preguntó: 'Valen las chistorras?'".

"De acuerdo a esta conversación, KOLDO y PATRICIA limitarían el uso de billetes de 500€, a los que se refieren como "chistorras", diferenciándolos de otros de menor valor facial. Acto seguido, KOLDO preguntó "Cuanto falta", y solicitó a su mujer "Llevar una tristona al bar ahora". Se interpreta que la expresión "tristona", probablemente mal escrita y corregida por el corrector automático, alude a chistorra, y que, con esa indicación, KOLDO pedía a su mujer cambiar dicho billete por otros de menor denominación", subraya el informe.

Según la UCO, "parte del dinero gestionado por KOLDO y PATRICIA no es de su propiedad, y que entre ellos emplean lenguaje convenido para referirse al efectivo-. La tercera, hace referencia también al empleo de lenguaje convenido entre KOLDO y ÁBALOS, para referirse igualmente a entregas de dinero en metálico. Abundando en ese particular, ÁBALOS habría recibido fondos en efectivo tanto en su despacho como en su vivienda, procedentes de la reserva gestionada por KOLDO. Las necesidades manifestadas en este sentido por el ex ministro siempre hacían referencia a solicitudes de folios o cajas de folios".

"En este sentido, la primera referencia hallada a ese lenguaje figurado, se encuentra el día 18 de enero de 2019126, cuando KOLDO solicitó a PATRICIA que entregara "folios" a ÁBALOS en su despacho. Si bien, en apariencia, se trata de una petición ordinaria en un entorno laboral -el MITMA127- , la secuencia de mensajes posterior permite inferir que el término "folios" aludiría, en realidad, a dinero en efectivo", apunta.

"Pasados dos meses, el término folios vuelve a aparecer en las conversaciones entre KOLDO y PATRICIA. En esta ocasión, el día 8 de marzo de 2019129, KOLDO le solicitó a PATRICIA "Mira cuantos folios había ok'. Inmediatamente después, PATRICIA le preguntaba si se refería a "chistorras", subraya.

"Dado que esos términos -chistorras y lechugas- serían empleados por KOLDO y PATRICIA para referirse a billetes de 500€ y 100€ respectivamente. Esta asociación refuerza la inferencia de que la palabra folios constituía otra forma de aludir al dinero en metálico. Un año más tarde, el 9 de marzo de 2020, ÁBALOS solicitó a KOLDO un lugar donde poder comer con JÉSSICA, y añadió que no llevaba dinero encima. Transcurridas nueve (9) horas, ÁBALOS le comentó: "A ver si mañana te acuerdas y me traen folios a casa", concluye.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com