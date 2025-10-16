Koldo ordenó comprar pantis moldeadores de forma "urgente" antes de una reunión con Ábalos

Koldo García ordenó a su entonces esposa Patricia Úriz comprar pantis moldeadores de forma "urgente" antes de mantener una reunión con el que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos.

Precisamente, Koldo García se negaba a declarar este jueves como investigado ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente en el marco de la trama Koldo. El instructor acordaba mantenerle en libertad tras la celebración de una vistilla de medidas cautelares, tal y como sucedió el miércoles con José Luis Ábalos.

Libertad Digital ha tenido acceso a diversos anexos del informe sobre el patrimonio del exministro de Transportes elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). Estos nuevos documentos, en poder del instructor, recogen numerosas conversaciones entre los miembros de la trama corrupta.

De esta forma, el 8 de febrero de 2019, Koldo García escribía a su entonces esposa Patricia Úriz un mensaje indescifrable: "Huggins bb". A continuación, adjuntaba una fotografía de unos "pantis moldeadores" de una marca conocida añadiendo "M", previsiblemente en referencia a la talla.

Después el exasesor de Ábalos escribía: "Puedes comprar en 40 m (minutos)". Patricia Úriz contesta: "Ok". Koldo añade: "Urgente" y su entonces esposa contesta minutos más tarde: "Cuantos compro? Ya estoy en la tienda. Cariño viene el Ministro". El exasesor replica: "Lo sé".

Patricia Úriz escribe un último mensaje: "Voy para Ferraz a recoger el sobre en coche y luego me llevan a casa". Los investigadores no entraron en valorar el motivo de la urgencia para Koldo en la compra de los pantis moldeadores.

Foto de pantis moldeadores enviada por Koldo García.

Cabe destacar que era habitual que Koldo García y su entonces esposa Patricia Úriz gestionaran todo tipo de necesidades de José Luis Ábalos relacionadas con sus parejas, amigas o prostitutas. El 31 de mayo de 2022 Ábalos escribió a su asesor Koldo García: "Estaba intentando gestionar un viaje a Estambul con Andrea, los dos, del jueves al lunes. El primer error me lo dio al reservar avión, el segundo al reservar asientos". Koldo contesta: "Cama grande con vista al mar". "King, sí", afirma el exministro de Transportes. "Sales el jueves a las 15 y vuelves el lunes a las 10:30" indica Koldo. Y 4 noches", apunta el asesor. Ábalos responde: "Una sola maleta de 25 kg".

Además, tal y como publicó este diario, Koldo García ingresaba dinero en efectivo en tarjetas virtuales recargables de Correos para las amigas del exministro de Transportes. Según la UCO, "entre los movimientos documentados, destaca la coincidencia sucedida el día 3 de junio de 2021. Koldo indicó haber entregado 1.000€ a Andrea, a la par que ese mismo día desde una cuenta titulada por Patricia, se produce una operación de recarga de una tarjeta virtual por idéntico importe. El uso de tarjetas recargables como mecanismo para la entrega de dinero resulta especialmente relevante ya que también se habría empleado dinero en efectivo", añade.

"El día 25 de marzo de 2021, Andrea comunicó a Koldo que necesitaba pagar una habitación de hotel y que le reclamaban el importe en recepción. Ante esta situación, Andrea le solicitó "Pásamelo a mi cuenta". Tras varios mensajes, Koldo le indicó: "Espera te estoy ingresando en la cuenta de correos"; "En esa tarjeta", recoge la UCO en su informe.

Riesgo insuficiente de fuga para entrar en prisión

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, acordaba este jueves mantener a Koldo García las medidas cautelares ya fijadas hace meses de prohibición de salida del territorio nacional, con retirada de pasaporte, y obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado.

Sobre el riesgo de fuga, afirmaba, "no puede nunca descartarse. La posibilidad, el riesgo, existe siempre en supuestos equivalentes. Aquí concurre también, lógicamente, aunque, al parecer del instructor, no con la indispensable intensidad para que, sobre su base, pudiera ser acordada la medida cautelar solicitada por las acusaciones populares". Es decir, la prisión provisional.

