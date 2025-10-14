Koldo ingresaba dinero en efectivo en tarjetas virtuales recargables de Correos para las 'amigas' de Ábalos

El exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, ingresaba dinero en efectivo en tarjetas virtuales recargables de Correos para las 'amigas' del exministro de Transportes.

El magistrado del Tribunal Supremo que investiga la trama Koldo, Leopoldo Puente, citó de nuevo a declarar como investigados al propio Ábalos y a su exasesor Koldo García para mañana y pasado, respectivamente. Todo ello, tras recibir el último informe patrimonial sobre el propio Ábalos elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

El informe de la UCO sobre el patrimonio de Ábalos, al que ha tenido acceso Libertad Digital, afirma que Andrea era "integrante del entorno próximo de ÁBALOS desde 2020" y "fue beneficiaria de diversas entregas de dinero. En tres de las conversaciones localizadas, ÁBALOS se interesó en conocer si KOLDO le había entregado dinero a ANDREA. En otras ocasiones, KOLDO y PATRICIA conversaron sobre realizar una transferencia en su favor. También se ha identificado un cruce de mensajes entre KOLDO y ANDREA, del que se colige otra entrega de dinero".

"Entre los movimientos documentados, destaca la coincidencia sucedida el día 3 de junio de 2021. KOLDO indicó haber entregado 1.000€ a ANDREA, a la par que ese mismo día desde una cuenta titulada por PATRICIA, se produce una operación de recarga de una tarjeta virtual por idéntico importe. El uso de tarjetas recargables como mecanismo para la entrega de dinero resulta especialmente relevante ya que también se habría empleado dinero en efectivo", añade.

"El día 25 de marzo de 2021, ANDREA comunicó a KOLDO que necesitaba pagar una habitación de hotel y que le reclamaban el importe en recepción. Ante esta situación, ANDREA le solicitó "Pásamelo a mi cuenta". Tras varios mensajes, KOLDO le indicó: "Espera te estoy ingresando en la cuenta de correos"; "En esa tarjeta", recoge la UCO en su informe.

"Al mismo tiempo, PATRICIA y KOLDO discutían sobre cómo realizar el ingreso. En esa conversación, PATRICIA propuso: "Igual puedo recargar mi tarjeta prepago que tiene Eduardo conductor y hacerlo. Aparecerá que lo he hecho yo". Acto seguido, KOLDO añadió "220"; "Mete". Finalmente, PATRICIA realizó la operación y remitió el justificante a KOLDO. En ese recibo se indica "Entregado €: 230,00" y "Devuelto €: 5,00", por lo que puede inferirse que la operación se realizó con efectivo", señalan los investigadores.

"A la vista del análisis conjunto de las evidencias digitales y la información bancaria, los fondos dirigidos a ANDREA se habrían canalizado a través de diversas modalidades, incluyendo transferencias bancarias y dinero en efectivo. En total, los pagos acreditados ascienden, al menos, a 1.925 €. Todo ello sin que se haya encontrado devolución alguna por parte de ÁBALOS ni de la beneficiaria por una vía bancaria conocida", apunta la UCO.

"A la cantidad anteriormente indicada, debe añadirse la compra de un artículo de joyería por importe de 1.028€, gestionada por KOLDO y PATRICIA el día 12 de febrero de 2020. Por lo tanto, en conjunto, los fondos documentados en este subapartado ascienden a un total de 2.953 €", concluye el informe.

Cabe destacar que la ‘Tarjeta Correos Prepago’ es un producto financiero ofrecido por Correos en colaboración con Mastercard: "Se trata de una tarjeta recargable sin comisiones de mantenimiento, diseñada para pagos seguros y controlados. No está vinculada a una cuenta bancaria tradicional, lo que la hace ideal para personas que buscan limitar sus gastos, realizar compras online o físicas, o para colectivos vulnerables. Puedes usarla en más de 37 millones de comercios en todo el mundo que acepten Mastercard, retirar efectivo en cajeros automáticos o ingresar y retirar dinero en oficinas de Correos".

El juez no acepta la renuncia de Ábalos a su abogado

Mientras tanto, el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha rechazado la renuncia realizada por José Luis Ábalos a la defensa por el letrado que tiene designado en la causa, José Aníbal Álvarez, por considerar que la misma se realiza en fraude de ley.

En un auto, se mantiene el señalamiento de la declaración de Ábalos para mañana, miércoles, a las 10:00 horas, y se señala que, tras ella, se procederá a la práctica de la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Asimismo, el juez mantiene el señalamiento previsto para el día 16 de octubre, a las 10:00 horas, al efecto de que comparezca a declarar, como investigado, Koldo García Izaguirre.

