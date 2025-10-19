Caso Pegasus: la Audiencia Nacional pedirá ayuda a la UE para conseguir la información que Francia recibió de Israel

La Audiencia Nacional pedirá ayuda a la UE para conseguir la información que Francia recibió de Israel relacionada con el caso Pegasus. El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama investiga en esta causa la infección en cinco ocasiones del móvil del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, y de los ministros de Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska; y Agricultura, Luis Planas.

El juez Calama emitió el pasado mes de febrero una orden europea de investigación dirigida al vicepresidente de la División Económica y Financiera del Tribunal Judicial de París encargado de la investigación por la infección llevada a cabo con el programa informático Pegasus con el fin de llevar a cabo un intercambio más amplio de información y así conocer el contenido que la mercantil NSO Group les facilitó sobre el control interno de dicho software, así como un detalle más amplio sobre las investigaciones técnicas llevadas a cabo por la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas Informáticos (ANSSI).

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "la Audiencia Nacional aún no ha obtenido respuesta alguna por parte de las autoridades galas, a pesar de que han transcurrido 8 meses desde que el juez Calama pidió a Francia la información recibida sobre el caso Pegasus, que le remitió previamente la empresa israelí NSO Group".

"La Audiencia Nacional se plantea recurrir a Europa para que Francia conteste su petición. Concretamente, se solicitaría ayuda a Eurojust, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial en Materia Penal. Todo ello, con el objetivo de que Francia atienda la petición efectuada por el magistrado instructor a principios de año", añaden.

Por otro lado, el instructor enviaba también el pasado mes de febrero una nueva comisión rogatoria a Israel con el fin de que facilitase la información requerida en una primera comisión rogatoria enviada en mayo de 2022, una posterior ampliación y un recordatorio que no han obtenido respuesta de las autoridades de aquel país. Calama consideraba entonces que resulta "imprescindible" para determinar la identidad de los autores de los hechos que Israel facilite la información requerida a la mercantil NSO Group y la declaración testifical de su CEO, quien se encuentra en territorio israelí.

El magistrado indicaba en cumplimiento de los Convenios, Protocolos y Acuerdos vigentes en materia de asistencia penal, Israel debería dar cumplimiento a las diligencias interesadas o bien exteriorizar las razones de su negativa. Por último, en una providencia, el juez acuerda dar traslado a las autoridades judiciales de Francia de los informes emitidos por el Centro Criptológico Nacional-CNI para que, a la vista de su contenido puedan interesar, en su caso, una información complementaria.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "es muy complicado que después de casi 3 años de silencio, Israel vaya a contestar la comisión rogatoria solicitada por el juez Calama a pesar de la mala relación actual entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ejecutivo israelí de Benjamín Netanyahu".

"Si Israel contestara la comisión rogatoria de la Audiencia Nacional, demostraría que tiene acceso a los servidores de la empresa NSO Group donde previsiblemente se registra la información espiada por Pegasus. Además, Israel posiblemente desvelaría que tras el espionaje a Pedro Sánchez, se podría encontrar presuntamente Marruecos", concluyen.

Prorrogada la investigación 6 meses desde agosto

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, acordaba el pasado mes de julio prorrogar seis meses más la investigación. Calama acordó esta decisión a petición de la Fiscalía y de las acusaciones populares personadas en esta causa -Hazte Oír y Vox. La prórroga de 6 meses se hizo efectiva desde el 14 de agosto.

Recordamos que esta causa se reabrió en abril de 2024 tras recibir nuevos datos de Francia acerca de una causa de 2021 sobre múltiples infecciones con Pegasus de teléfonos de periodistas, abogados, personalidades públicas y asociaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como de miembros del Gobierno francés, ministros y diputados.

