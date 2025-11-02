La hora de la verdad para el fiscal general del Estado: dos semanas de 'encierro' preparando su juicio

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha permanecido dos semanas ‘encerrado’ para preparar el juicio en el que se sienta este lunes en el banquillo acusado de un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

García Ortiz presidió el pasado 20 de octubre el Consejo Fiscal en el que aprobó 15 nombramientos para el Ministerio Público, a solo dos semanas de arrancar su juicio. Concretamente, aprobó el nombramiento del fiscal superior de Galicia, teniente fiscal de la Fiscalía del Principado de Asturias y 13 jefaturas provinciales o de Área.

Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que "García Ortiz se ha encerrado durante estas dos últimas semanas para preparar a conciencia el juicio, dejando vacía su agenda como fiscal general del Estado. Prácticamente, ha hecho una dejación de funciones. Ni siquiera asistió al Congreso de su asociación la Unión Progresista de Fiscales (UPF) celebrado el pasado fin de semana. Su comparecencia como acusado está prevista para el 12 de noviembre".

Las mismas fuentes consultadas por LD critican que "García Ortiz, eso sí, no aplazara el nombramiento de 15 fiscales, a pesar de que su juicio está a punto de comenzar y podría resultar condenado o inhabilitado. Es una auténtica vergüenza para la Fiscalía y hace un gran daño a la justicia española que se vaya a sentar en el banquillo de los acusados sin haber dimitido antes como fiscal general".

"García Ortiz fichó recientemente a la ex abogada general del Estado, Consuelo Castro, apodada ‘La Cubana’ para que le defienda también durante el juicio desde los servicios jurídicos del Estado. Castro es una persona de la máxima confianza del fiscal general con el que coincidió desarrollando su labor en Galicia", concluyen.

La vista oral se celebrará en 6 sesiones entre este lunes y el 13 de noviembre el juicio, en jornadas de mañana y tarde, que comenzarán a las 10:00 horas. El tribunal que juzgará al fiscal general del Estado estará formado por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, y los magistrados Juan Ramón Berdugo, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Ana María Ferrer, Susana Polo (ponente) y Carmen Lamela.

Tal y como desveló este diario, el tribunal que juzgará a García Ortiz en el Supremo está dividido. La Sala de Apelación del Alto Tribunal ratificó el procesamiento del fiscal general con el voto favorable de los magistrados Julián Sánchez Melgar y Eduardo de Porres, mientras el magistrado Andrés Palomo presentó un voto particular al considerar que no existían indicios suficientes para acusar a García Ortiz de la filtración contra el novio de Ayuso. Algunas voces del Supremo consideran que el caso contra el fiscal general ha ido demasiado lejos y que en España se producen filtraciones de casos judiciales a la prensa a diario. La hipotética condena a García Ortiz en ningún caso conllevaría su ingreso en prisión, a pesar de que alguna de las acusaciones ha solicitado hasta 6 años de cárcel para el fiscal general del Estado.

El tribunal que juzgará a García Ortiz consideró pertinente la declaración de 40 testigos, entre los que se encuentran 8 fiscales, más 2 responsables de prensa de la Fiscalía, 12 periodistas, 11 guardias civiles de la UCO, 4 políticos, 2 abogados, y el acusador particular Alberto González Amador.

Cobertura del juicio

La Sala Penal del Supremo anunció en un comunicado reciente que garantizará el principio de publicidad del juicio al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y acordaba las siguientes medidas:

"Los medios de comunicación podrán captar la señal institucional de la vista oral, que será distribuida por la Oficina de Comunicación y puesta a su disposición mediante distribuidores de audio analógico y vídeo HD. El juicio podrá ser seguido por los medios de comunicación tanto desde la propia sala de vistas -donde se reservarán 20 plazas para periodistas- como desde el salón de actos y la biblioteca del Tribunal Supremo, habilitados como sala de prensa", señalaba el Supremo.

