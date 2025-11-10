Aldama siguió pagando a Koldo y Ábalos hasta ocho meses después de que dejaran el Ministerio

El empresario Víctor de Aldama pagó una nómina de 10.000 euros mensuales en negro a Koldo García con el objetivo de mantener su influencia en el Ministerio que dirigía José Luis Ábalos y poder presionar para recibir contratos públicos y otros favores de la administración. Este pago mensual lo recibió Koldo al menos desde octubre de 2019 hasta septiembre de 2022, es decir, hasta ocho meses después de que Ábalos y Koldo abandonaran el Ministerio de Fomento.

Este dato se recoge en un escrito de la Fiscalía Anticorrupción remitido al juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional para que llame a declarar como investigados a Víctor de Aldama y a Koldo. El texto, al que ha tenido acceso Libertad Digital, del fiscal encargado del caso Luis Pastor hace referencia al último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el que se asegura que Aldama venía pagando esta "suerte de nómina que permitía la petición de favores".

El mismo documento explica que Aldama declaró en la Audiencia Nacional el 21 de noviembre de 2024 que él había visto personalmente en alguna ocasión cómo Koldo y Ábalos se repartían el dinero que mensualmente le hacía llegar al exasesor del que fuera secretario de Organización del PSOE.

El patrón de pagos, según las palabras de la Fiscalía Anticorrupción, "comportaría que los pagos realizados por Víctor de Aldama no se ceñirían a actuaciones concretas, sino que responderían más bien al aseguramiento de su capacidad de influencia para la posterior consecución de un lucro económico personal".

La influencia de Ábalos tras su cese

La cuestión que estas informaciones dejan en el aire es si José Luis Ábalos y Koldo García seguían teniendo influencia sobre la concesión de contratos públicos u otros ámbitos de interés para Aldama como para que el empresario siguiese realizando el pago los siguientes ocho meses después de que dejaran el Ministerio. Cabe recordar que, durante estos meses y los posteriores, Santos Cerdán –en prisión preventiva por su vinculación a la trama Koldo— ocupaba el cargo de secretario de Organización socialista sustituyendo en el cargo a Ábalos.

Ábalos cesó de sus funciones en su cargo tanto orgánico —secretario de Organización socialista— como público —ministro de Fomento— en el mes de julio de 2021. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, demoró durante años ofrecer explicaciones al respecto del fin de su relación política con una de las personas que más le habían apoyado en su ascenso al poder y en sus primeros años al frente de la Moncloa.

Finalmente, Sánchez ha argumentado al ser preguntado insistentemente por los motivos que produjeron el cese de Ábalos que se trataba de una crisis de Gobierno producida por el desgaste de la pandemia y que su Ejecutivo necesitaba un "impulso" político.