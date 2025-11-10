El Rey entrega el premio Henneo-20 minutos a los periodistas ucranianos

El rey Felipe VI presidió ayer el pasado jueves en el Teatro Real de Madrid el acto en el que el diario 20minutos del grupo HENNEO celebraba sus 25 años de historia e hizo entrega de sus distinciones.

En su tercera edición, el galardón principal se otorgó a la Asociación Independiente de Editores de Prensa Regional de Ucrania. El Premio Ciudad 2025 se entregó a Valencia, un año después de la dana, y fue recogido por la alcaldesa María José Catalá, que puso en valor el enorme apoyo recibido desde todos los rincones de España tras la tragedia del 29 de octubre de 2024; mientras que el Premio Acción social recayó en el doctor y director gerente del Hospital San Joan de Déu de Barcelona, Manel del Castillo.

En una noche de celebraciones, el Rey felicitó a los tres galardonados, que agradecieron al diario el reconocimiento de su labor. En su discurso de clausura del evento, Felipe VI defendió un "periodismo libre, riguroso, independiente y comprometido con la búsqueda de la verdad, por la concordia y la democracia". "En estos 25 años, habéis demostrado que la información gratuita puede ser rigurosa y que la cercanía no está reñida con la calidad. El periodismo sigue siendo una herramienta fundamental para entender el mundo en qué vivimos", señaló el Rey.

"Gracias por creer en Ucrania, en los periodistas y en la libertad de prensa", dijo Oksana Brovko, al recoger el Premio 20minutos como presidenta de la Asociación Independiente de Editores de Prensa Regional de Ucrania. "El silencio no es una opción cuando está en juego la libertad de expresión, este es el valor democrático que defienden los periodistas ucranianos", remarcó.