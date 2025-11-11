El decano del ICAM denuncia la "gravedad" de la filtración sobre el novio de Ayuso en la nota de prensa de la Fiscalía

La cuarta sesión del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, comenzaba este martes con la declaración del decano del ICAM (Ilustre Colegio de Abogados de Madrid), Eugenio Ribón.

El decano del ICAM ha afirmado que cuando la Fiscalía Provincial de Madrid difundió el 14 de marzo de 2024 la nota de prensa revelando frases textuales de los correos electrónicos sobre la negociación reservada entre el abogado de González Amador y el fiscal del caso "tanto el resto de los compañeros de la junta de la junta de gobierno como yo mismo comenzamos a recibir multitud de llamadas, multitud de mensajes, pues con honda preocupación de los compañeros".

Ribón ha relatado como se reunió al día siguiente con el fiscal general del Estado, la fiscal jefe provincial de Madrid y otros fiscales. García Ortiz sugirió emitir un comunicado conjunto para mostrar cordialidad entre las instituciones, pero Ribón rechazó la idea, argumentando que lo que realmente se necesitaba era una investigación y una depuración de responsabilidades por la gravedad del asunto. Ante esta negativa, García Ortiz dio por finalizada la reunión de forma abrupta.

El decano del ICAM ha insistido ante el tribunal que su actuación como acusación popular en el procedimiento se centró en la difusión de la nota de prensa por parte de la Fiscalía: "Nos centramos únicamente en la nota de prensa. Y a eso quedamos constreñidos", ha insistido Ribón.

"Nunca habíamos conocido una situación como la que estábamos viviendo que fracturara el derecho de defensa", ha denunciado. Poco después, el Colegio adoptó la decisión de "tomar acciones penales por la ruptura de la confidencialidad de las negociaciones" y también se desvinculó del protocolo de conformidades ante el "profundo malestar" por la nota de prensa.

No obstante, ha indicado que eso no impedía a los abogados alcanzar conformidades con la Fiscalía y, ante preguntas de la Abogacía del Estado, no ha conseguido aclarar si ha aumentado o descendido el número de acuerdos en estos meses.

Los fiscales de Inspección y de Protección de datos

Tras Ribón, llegaba el turno de María Antonia Sanz Gaite, fiscal jefa de la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado.

Sanz Gaite ha detallado que la Fiscalía sí llegó a abrir dos expedientes (a raíz de sendas denuncias de Manos Limpias y del colegio de abogados de Madrid); que después unificó en uno solo porque trataban de lo mismo; y que quedó en suspenso cuando se abrieron pesquisas en los tribunales. Según ha detallado la fiscal jefe, la ley impide a la Fiscalía mantener su propia investigación cuando ya hay otra en los juzgados. "La inspección fiscal fue la primera entidad que incoó un expediente", ha introducido Sanz, antes de explicar por qué suspendió sus pesquisas internas: "Yo no puedo llevar a cabo ninguna investigación si hay un procedimiento penal en curso [...] No hubo tiempo de hacer nada. Cuando habíamos empezado a instruir nuestro expediente, ya se había incoado un procedimiento penal".

Posteriormente, comparecía el marido de esta fiscal, Agustín Hidalgo de Morillo Jiménez, fiscal del Tribunal Supremo y delegado de protección de datos de la Fiscalía General del Estado.

Hidalgo ha afirmado que la polémica nota de prensa sobre los correos reservados, "no constituye una violación de seguridad". Ha señalado que nunca recibió ninguna información, ni reclamación concreta por parte de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado sobre la publicación o filtración de la denuncia y el expediente tributario de González Amador. También, que no tuvo conocimiento directo de esos hechos y que, en los casos en los que interviene, lo hace a raíz de reclamaciones formales o comunicaciones directas, algo que no ocurrió en este caso: "En el caso de que, por ejemplo, su patrocinado se hubiera dirigido a mí, que no lo ha hecho, yo le hubiera dado una respuesta sobre las cuestiones planteadas".

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com