El titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, ha decidido suspender la audición de la grabación aportada por el fiscal Ignacio Stampa sobre las cloacas del PSOE.

El juez ha citado este lunes como imputada a la exmilitante del PSOE Leire Díez y al empresario Javier Pérez Dolset. Ambos son investigados por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Según el magistrado, Leire Díez era la cabecilla de un grupo, que buscaba información sobre mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "la sesión ha comenzado a las 12:30 con la audición de las grabaciones publicadas por varios medios de comunicación. Posteriormente, se ha comenzado a escuchar la grabación aportada por el fiscal Stampa hasta que el magistrado ha decidido suspender la audición pasada la media hora porque no se escuchaba bien".

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "la sesión se reanudará a las 17:00 horas de la tarde con las declaraciones como investigados de Leire Díez y de Javier Pérez Dolset. Ambos se han mostrado muy tranquilos y relajados en sede judicial".

Según expuso el instructor en un auto, la exmilitante socialista "lidera" una "actuación delictiva, continuada y coordinada" con Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol --el tercer investigado-- para "recabar información comprometida o irregular" con el fin de "anular o malbaratar" investigaciones en "casos relevantes que afectan a políticos y empresarios".

La defensa de Leire Díez presentaba en las últimas horas un escrito ante el juez solicitando la nulidad de la grabación aportada por el fiscal Stampa.

