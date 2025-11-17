La Abogacía desmiente a García Ortiz: "Normalmente son los fiscales los que quieren llegar a un acuerdo de conformidad"

La Abogacía desmiente en Libertad Digital las afirmaciones manifestadas por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sobre el ofrecimiento de los pactos de conformidad.

García Ortiz aseguró que era "absolutamente extravagante" que los fiscales ofrecieran los citados acuerdos de conformidad con los investigados. Así lo aseguró durante su declaración en el Tribunal Supremo, juzgado por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso: "Si aceptamos que es la Fiscalía la que propone el pacto, cosa absolutamente extravagante, estamos dando indicios a que se pueda producir todo lo demás que sabemos que no se ha producido. Daba la sensación de que González Amador era una persona especial y ofrecerle un pacto tiene algo de extraño".

Fuentes jurídicas consultadas por LD subrayan que esta argumentación del fiscal general es falsa. El abogado Alejandro Barciela Fernández asevera que "es rotundamente falso que los fiscales nunca ofrezcan un pacto de conformidad y que eso siempre salga del abogado de la defensa". Así, ha detallado que, en su caso, ha recibido "cientos" de propuestas por parte de la Fiscalía para que sus clientes lleguen a un acuerdo de conformidad, es decir, reconozcan los delitos y acepten una pena menor a la que se exponen si llegan a juicio.

"La petición de acuerdo también puede venir por voluntad de la defensa del acusado, lógicamente, pero no es que sea siempre así; es más bien todo lo contrario", ha ahondado el abogado penalista, que ha destacado que "normalmente son los fiscales quienes quieren llegar al acuerdo", ya que es una fórmula rápida que les permite agilizar los procesos judiciales. Luego correspondería al abogado, en conversación con su representado, decidir si la oferta de la fiscalía es razonable o no.

Asimismo, Barciela ha detallado que este procedimiento es muy habitual en algunos aspectos concretos como las condenas por haber conducido superando la tasa de alcohol permitida o en el fraude fiscal; delito, precisamente, del que se le acusa a González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ofrecen pactos hasta "en el pasillo"

Esta opinión es compartida por otros abogados consultados por este diario que han preferido no hacer público su nombre, pero que comparten la crítica a la "mentira" del fiscal general del Estado. "En mi caso, suele ser el fiscal el que propone la conformidad", ha sentenciado uno de los letrados, que, además, se encuentra especializado en delitos económicos.

La misma visión ha sido compartida en redes sociales por otros compañeros de profesión. "Es acojonante", ha reaccionado el socio de Alia Legal José Antonio Espinosa en su perfil de X, donde ha revelado que, este mismo lunes, una fiscal de guardia le ofreció una conformidad "en el pasillo". "Es absolutamente normal", ha apostillado sobre lo habtiual que es que sea el fiscal el que propone el pacto.

En el mismo sentido se ha pronunciado el socio del Bufete Mas y Calvet José María de Pablo, que ha ironizado con la situación deslizando que el hecho de que el fiscal ofrezca un pacto al abogado defensor es algo habitual. "Debo ser muy extravagante, porque a mí me han llamado decenas de veces desde Fiscalía (sobre todo de las especializadas, como Anticorrupción) para ofrecerme pactos, que a veces he aceptado y a veces no", ha publicado en X.