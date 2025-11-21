El Supremo convoca a Ábalos y Koldo el 27 de noviembre para decidir sobre su ingreso en prisión

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha convocado hoy al exministro de Transportes, José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García Izaguirre para el próximo 27 de noviembre para la celebración de una nueva vistilla de medidas cautelares, prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "el objetivo es resolver sobre la modificación de las medidas cautelares para ambos que han solicitado tanto la Fiscalía como las acusaciones populares en sus escritos de acusación. Ambos deberán acudir personalmente y asistidos por su defensa".

