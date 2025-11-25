El juez retrasa hora y media la declaración de Koldo para que su abogada asista a la comparecencia de Aldama en la AN

El magistrado del Tribunal Supremo que investiga la trama Koldo, Leopoldo Puente, ha acordado este martes retrasar una hora y media la declaración de Koldo García para que su abogada pueda estar presente en la comparecencia del empresario Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional (AN).

La próxima declaración de Aldama en la AN podría suponer un golpe de efecto para estrechar el círculo en torno al Gobierno de Pedro Sánchez, ya que el juez Moreno –que instruye la causa contra la presunta financiación ilegal del PSOE— ha acordado entregar a Aldama una copia de sus teléfonos móviles para que pueda usarla en su declaración de este jueves. Aldama pidió esta copia alegando que en ellos contenían información que sería relevante para el caso y que podría salpicar al ministro Ángel Víctor Torres.

En este contexto, la abogada de Koldo ha pedido estar presente en la comparecencia de Aldama, lo que atrasa la declaración del exasesor del que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos. Así, la comparecencia de Koldo será a las 12:30 horas en lugar de a las 11:00 horas –como estaba previsto— para que esta pueda acudir a la declaración de Aldama en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la AN, programada a las 10:00 horas.

Esta medida ha sido decretada por el magistrado Leopoldo Puente en una providencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital y que explica la medida "teniendo en cuenta la urgencia de dicha comparecencia y la proximidad en el emplazamiento de ambos órganos jurisdiccionales".

Aun así, el magistrado Puente ha considerado que no es necesario que la defensa de Koldo esté presente en la declaración de Ábalos, por lo que la comparecencia del exministro en el Supremo sí que se mantendrá a las 10:00 horas de este jueves 27 de noviembre, como estaba fijada con anterioridad.

Ambos investigados están convocados para la celebración de la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al efecto de resolver sobre la modificación de sus medidas cautelares que han solicitado tanto la Fiscalía como las acusaciones populares en sus escritos de acusación. Esto quiere decir que es probable que Ábalos y Koldo acaben en prisión preventiva este jueves. Ambos acudirán personalmente y asistidos por su defensa.

Koldo asistió a su última declaración con una mochila en la que parecía llevar objetos y prendas básicas para poder llevarlas consigo al centro penitenciario en caso de que el juez decretase la prisión provisional. Preguntado por la bolsa a su llegada al Tribunal Supremo, el exasesor de Ábalos respondió escueto: "Hombre precavido vale por dos".

