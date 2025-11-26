Fallece el policía nacional al que un ladrón machacó la cabeza con una piedra en Valencia

Carlos, el agente de la Policía Nacional que llevaba más de dos semanas debatiéndose entre la vida y la muerte tras sufrir una salvaje agresión en Vinalesa (Valencia), ha fallecido en las últimas horas. El policía, de 41 años, fue atacado cuando intentó frustrar el robo de palomos deportivos en una vivienda del municipio. Uno de los delincuentes le destrozó la cabeza con una piedra de gran tamaño.

El brutal ataque ocurrió el pasado 8 de noviembre mientras Carlos se encontraba fuera de servicio y escuchó ruidos sospechosos cerca de una vivienda. Al aproximarse, sorprendió a dos jóvenes que, supuestamente, trataban de forzar la entrada. La reacción de uno de ellos fue inmediata y desproporcionada: le propinó un violento golpe en la cabeza con una piedra, dejándolo inconsciente y gravemente herido en el suelo.

El agente fue trasladado de urgencia al Hospital Clínico de Valencia en estado crítico. Los médicos confirmaron desde el primer momento que sufría un traumatismo craneoencefálico severo con pronóstico muy reservado. Durante 17 días permaneció en coma inducido, mientras su estado empeoraba de forma progresiva. Pese a los esfuerzos del equipo sanitario, finalmente se confirmó su muerte cerebral y la familia autorizó la desconexión.

Nuestras más sentidas condolencias a los familiares, compañeros y amigos de nuestro compañero Carlos, fallecido hoy en #Valencia donde permanecía hospitalizado como consecuencia de las heridas sufridas en acto de servicio #DEP pic.twitter.com/LRBF1gDr05 — Policía Nacional (@policia) November 25, 2025

La Guardia Civil detuvo horas después del ataque a un joven de 21 años como presunto autor del golpe mortal, así como a un menor de 15 años que lo acompañaba durante el intento de robo. El mayor de edad continúa en prisión provisional, comunicada y sin fianza, y podría enfrentarse ahora a cargos mucho más graves. El menor quedó en libertad al no atribuirse participación directa en la agresión.

El fallecimiento de Carlos ha generado una fuerte conmoción entre compañeros, vecinos y sindicatos policiales, que han exigido contundencia judicial ante un ataque que consideran especialmente atroz. La Policía Nacional ha expresado sus condolencias a la familia y ha denunciado el aumento de la violencia contra agentes incluso fuera de servicio. El caso reaviva el debate sobre la inseguridad y la necesidad de mayor protección para los cuerpos policiales.