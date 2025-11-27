Aldama salpica a Yolanda Díaz por certificar mascarillas de la Trama Koldo

El empresario Víctor de Aldama ha salpicado a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la Trama Koldo. Aldama ha declarado este jueves como investigado durante algo más de una hora ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "Aldama ha señalado a Yolanda Díaz por participar en la certificación de calidad de las mascarillas de la Trama Koldo". Cabe destacar que la posible implicación de Yolanda Díaz ya la reflejó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su informe sobre la compra de material sanitario en las Islas Canarias durante la pandemia del COVID-19. En dicho informe, los investigadores se centraban en las presuntas irregularidades cometidas por el entonces presidente canario y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Según la UCO, "durante la noche del día 24 de agosto José Luis ÁBALOS, se pone en contacto con KOLDO para informarle que, según le dijo la Ministra de Trabajo, al día siguiente estaría la certificación de las mascarillas de Canarias".

Tal y como recoge la Guardia Civil, Ábalos escribió a Koldo: "Se me olvidó decirte que la ministra de trabajo me dijo que mañana estará la certificación de las mascarillas de Canarias". A lo que Koldo respondió: "Sí, ya me dijo gracias".

Ante estos mensajes, la UCO advirtió de que la influencia de Koldo en favor de Aldama no se limitaba a la Administración canaria "sino que se extendería hasta a la administración central, consiguiendo implicar a los entonces ministros de transporte y de trabajo".

Debido a esta información, Yolanda Díaz trató de desmarcarse de la trama Koldo en una entrevista en Antena 3 en la que señaló que "jamás" le pidieron ayuda de ningún tipo. "Jamás en mi vida, como se puede ver en el informe de la UCO", señaló Díaz.

La ministra también hizo referencia al centro encargado de la validación de las mascarillas para defender su profesionalidad. "Fíjense si hacen bien su trabajo (...) Este es un organismo autónomo con profesionales absolutos, con una calidad técnica brutal y además, en fin, que no hay manera de acercarse a ellos", señaló la ministra en relación al Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo.

