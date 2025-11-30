Ayuso: "Los esguinces de cuello para los tibios, los que caminamos de frente no tenemos esos dolores"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lanzó un discurso muy crítico contra Pedro Sánchez desde el escenario de la manifestación en el Templo de Debod contra la "mafia", pero también se dirigió específicamente a los socios del Gobierno que dicen "ay, ay, ay" ante cada caso de corrupción, pero continúan manteniendo al presidente en el poder.

"España vive su momento más crítico en democracia", arrancó Ayuso, señalando que España es un país "alegre", que "sorprende al mundo", pero que ahora "está abandonada en manos de una mafia que solo necesita tenernos divididos, enfrentados, despistados". Solo pretenden, avisó, "que no gobierne el otro; no solo pretenden abrir viejas heridas, sino que busca provocarlas, fabrica bandos y eso es imperdonable en España", consideró.

A Sumar y al resto de apoyos del PSOE, les dijo que no les queda "pudor ni dignidad". "No vais a romper porque no tenéis dignidad, porque todos vivís de esta mafia, estáis todos colocados", dijo mofándose de los lamentos cuando saltan los escándalos. "Todos estáis implicados en la mafia, todos los socios. Hay que tener poca vergüenza y poca dignidad para salir todos los días a mentirnos a la cara como si fuéramos idiotas".

Ayuso dedicó parte de su discurso al hecho de que entre esos apoyos esté Bildu. Aseguró que ETA está "preparando su asalto al País Vasco y Navarra". En su opinión, lo peor es que el Gobierno se sustenta "sobre la peor trama de corrupción que puede haber", que es "blanquear" a Bildu y hacerle "fundamental". "No hay mayor traición a España que esto", dijo Ayuso lamentando que "Franco es rabiosa actualidad y ETA es pasado, lejanísimo, cuando se sientan en las instituciones. Gracias a Pedro Sánchez, pero ¿se puede tener la cara más dura?".

"El tibio incomodado, que tanto abunda en las tertulias, puede seguir mirando para otro lado mientras confunde moderación con cobardía, que es lo que está pasando. Así que aquí les digo otra cosa, los esguinces de cuello para los tibios, los que caminamos de frente, no tenemos esos dolores", reivindicó a Ayuso dirigiéndose a los miles de asistentes.

Ante ellos, reclamó a los españoles que no se "acostumbren a lo que no es normal" y tuvo un recuerdo para Venezuela. "Así es como llegó Maduro al poder y así es como Maduro se mantiene en él", defendió la líder de Ejecutivo madrileño, avisando de que vienen "momentos muy duros" para España. "Por favor, no nos acostumbremos a lo que no es normal. Así comienzan todas las dictaduras", insistió.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que la precedió en el escenario, acusó a Sánchez de jugar con la "angustia y la desesperación" de los españoles y lanzó un mensaje al presidente: los ciudadanos "resistirán y ganarán".

"No va a haber lugar con tanto militante del PSOE como Soto del Real a este paso. Es un engaño continuo, es una mentira permanente", dijo el alcalde que cargó contra un presidente que llegó al Gobierno como feminista y pagó sus Primarias con "los prostíbulos del suegro".

"Vino como el azote contra la corrupción y en la cena de Nochevieja, cuando en todas las casas de España, los unos a los otros, nos deseemos feliz año nuevo, ellos se van a desear no entrar en prisión en el año 2026", afirmó.

Almeida dijo que donde había que estar era votando y reclamó elecciones para acabar con la "mayor amenaza a la democracia" que supone, a su juicio, el Gobierno de Sánchez. Estamos, dijo, con "el peor Gobierno en el peor momento" con un presidente que "no respeta la democracia ni la Constitución".