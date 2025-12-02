Ábalos no se plantea "colaborar con la justicia" sobre la trama Koldo pero sí vengarse de Sánchez

El exministro de Transportes José Luis Ábalos no se plantea "colaborar con la justicia" sobre la trama Koldo pero sí vengarse del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

El magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, acordó la semana pasada el ingreso en prisión provisional del exministro de Transportes, José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por la comisión de los posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación, al apreciar riesgo de fuga "extremo". Todo ello, después de que el propio Puente acordara su procesamiento el pasado mes de noviembre.

Fuentes del entorno de Ábalos consultadas por Libertad Digital afirman que "el exministro en principio no se plantea colaborar con la justicia en el marco de la trama Koldo en la que está procesado en la actualidad. El exsecretario de Organización del PSOE no considera que la instrucción del Supremo esté tan atada para condenarle de forma irremediable. Por ello, por el momento, el escenario de colaborar con la justicia en este procedimiento no se contempla".

"Otro asunto distinto es que Ábalos revele datos que salpiquen al presidente del Gobierno de Pedro Sánchez y su entorno, y que esta información contribuya para abrir, impulsar o retomar investigaciones judiciales como la del rescate millonario de la aerolínea Air Europa. Es decir, Ábalos no se plantea por el momento colaborar, pero sí vengarse de Pedro Sánchez".

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "el exministro de Transportes tampoco tiene previsto a día de hoy renunciar al escaño y dejar de ser diputado y por tanto aforado. Si renunciara al acta de diputado ya no tendría que ser investigado y juzgado en el Supremo. En los últimos meses, Ábalos se sintió muy presionado por su anterior abogado José Aníbal para dejar el escaño y de momento, no se lo plantea aunque todavía tiene margen para decidirlo antes de que sea juzgado en el alto tribunal".

Respecto a las entrevistas concedidas en algunos medios de comunicación por su hijo Víctor Ábalos, dichas fuentes ponen de manifiesto que "el hijo del exministro va por libre en este asunto sin coordinarse con la actual defensa del exdirigente socialista que encabeza el abogado Carlos Bautista y el Despacho Chabaneix, tal y como lo expresó la propia defensa del exministro a las puertas de la prisión madrileña de Soto del Real", concluyen.

Recordamos que Víctor Ábalos actualmente no está imputado en la trama Koldo, pero sí declaró como testigo ante el magistrado del Supremo Leopoldo Puente. Los informes elaborados por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) señalan al hijo mayor del exministro como posible testaferro y custodio de fondos en efectivo de su padre, con supuestas transferencias irregulares que superan los 56.000 euros entre 2021 y 2024.

Juicio para febrero

Tal y como publicó este diario, el Tribunal Supremo pretende juzgar a José Luis Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama el próximo mes de febrero o, en todo caso, en la primavera. No obstante, aún está pendiente que el magistrado instructor acuerde la apertura de juicio oral, el último trámite antes de la celebración del juicio.

El tribunal que celebrará el juicio estará presidido por el presidente de la Sala Penal del Supremo Andrés Martínez Arrieta junto a los magistrados Manuel Marchena, Andrés Palomo, Ana María Ferrer García y Eduardo de Porres, que integraron la Sala de admisión del Supremo que abrió causa penal contra Ábalos al estar aforados tras la exposición razonada remitida por el titular del Juzgado Central de Instrucción núm. 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. El tribunal se cerrará con la designación de otros dos magistrados del Supremo que por turno corresponda y que no hayan formado parte de la Sala de Apelación de este procedimiento. Su nombre se conocerá próximamente.

