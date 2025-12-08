Torres multiplica su relación con la trama: asumía las indicaciones de Koldo en el negocio de los test PCR

La UCO sigue avanzando en su investigación. Y ha dado con unas conversaciones que revelan una inexplicable sumisión del ahora ministro Ángel Víctor Torres a Koldo García Izaguirre en su anterior etapa como presidente canario y en lo que respecta, por ejemplo, a los planes de introducción de los test PCR que vendía la trama socialista. En esas conversaciones no sólo lleva la voz cantante Koldo en cuanto a las fechas de inicio de los controles sanitarios sino que el ya preso de Soto del Real llega a decirle a Torres que no diga a nadie cómo están funcionando porque podrían tener problemas.

Libertad Digital ya ha publicado extractos de las conversaciones entre Torres y Koldo que ponen de manifiesto la enorme relación existente entre ambos, no sólo en materia de mascarillas contra el covid, sino también en el negocio de los test PCR de la trama. De hecho, destaca la UCO, que en noviembre de 2020 "Víctor Torres le dice a Koldo que tiene que hablar con José Luis, haciendo alusión posiblemente a José Luis Ábalos, sobre «[...] tema test para no meter la pata nosotros en nota de prensa". Es decir, que había una clara coordinación. "Koldo le pide que se firme «[…] la carta esa […]» y que se mande. Posteriormente, a última hora de la tarde de este mismo día, Koldo le pide a Víctor Torres que llame a José Luis Ábalos", explica la UCO. Y es que la compenetración era evidente entre los tres. De hecho, las contestaciones de Torres son inmediatas a las exigencias de Koldo: si a las 10:01 del 4 de noviembre de 2020 Koldo le dice a Torres "por dios que firme la carta esa y se lo mande", Torres contesta a las mismas 10:01 confirmando: "Yo creo que ya se la mandaron". La carta aludía a los trámites para implantar los test PCR.

Pero al día siguiente, el 5 de noviembre de 2020, ocurre otro hecho muy revelador de la relación y lugar que ocupaba Torres en todo el engranaje: "Al día siguiente, el 5 de noviembre, Víctor Torres le pregunta a Koldo cuándo se harán los test en los aeropuertos, si se mantiene el día 17, añadiendo que está en el Consejo de Gobierno, pero no hablará de fechas". Es decir, que las fechas las conocía Koldo y no Torres, pese a ser un presidente autonómico por aquellas fechas. "Koldo le contesta que sí, refiriéndose a la fecha" pero le pide, "encarecidamente", que no diga a nadie "que ha sido él, que si dice la fecha van a pensar que ha sido él, quedando Víctor Torres en no decir nada", señala la UCO.

"Finalmente, Koldo le asegura que los test se harán y le informa que el «presi», supuestamente refiriéndose a Pedro Sánchez, habló con José Luis, entendiendo que es José Luis Ábalos, y le dijo que era necesario y que al día siguiente «[…] lo cierran Salvador y el presi», lo cual podría hacer referencia al Ministro de Sanidad, Salvador Illa y al Presidente del Gobierno".

Traducido: que el esquema de implantación de los test estaba comandado por Pedro Sánchez y Salvador Illa, que a esa información accedía Koldo García Izaguirre y que era Koldo el que la trasladaba a quien le daba la gana. Por cierto, que hay que recordar que con el inicio del estado de alarma por el covid, Sánchez lanzó un Comité Técnico de Gestión del Coronavirus, integrado por "el jefe del Ejecutivo y por los ministros de Sanidad, Salvador Illa; Interior, Fernando Grande-Marlaska; Defensa, Margarita Robles, y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Luis Ábalos, así como por los responsables técnicos de estos ministerios: el director del centro de Coordinación de alertas y emergencias sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón; el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Miguel Villarroya; el director operativo adjunto de la Policía Nacional, José Ángel González; el director operativo adjunto de la Guardia Civil, Laurentiño Ceña, y la secretaria general de Transportes, María José Rallo". Es decir, que Ábalos formaba parte del núcleo con mayor capacidad decisoria por aquellas fechas.