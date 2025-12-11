El juez Leopoldo Puente manda a juicio a Ábalos, Koldo y Aldama por la pieza principal de la trama Koldo

El magistrado del Tribunal supremo Leopoldo Puente ha enviado a juicio al exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por la pieza principal de la trama Koldo. El magistrado también requiere al exministro de transporte y al que fuera su asesor una fianza de 60.000€ y el mantenimiento de su prisión provisional.

En el auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado del Supremo acuerda la apertura de juicio oral contra Ábalos, Koldo y Aldama "por los hechos que se contienen en el auto por el que se acordaba la acomodación de las actuaciones a las normas previstas para el procedimiento penal abreviado, matizados y enriquecidos en aspectos no esenciales en los respectivos escritos de acusación, hechos provisionalmente calificados como constitutivos de sendos delitos de: integración en organización criminal; cohecho continuado, activo y pasivo; uso de información privilegiada, aprovechamiento de información privilegiada; tráfico de influencias, malversación de fondos públicos; falsedad en documento oficial y prevaricación".

De igual manera, el magistrado también especifica en el auto que la situación personal de los tres acusados se mantiene igual, por lo tanto Aldama continúa con la obligación de comparecer ante el Tribunal Supremo "los días 1 y 15 de cada mes, o al día inmediato siguiente si fuera festivo alguno de aquéllos, con prohibición de abandonar el territorio nacional y retirada de pasaporte". Mientras que también se mantiene la prisión provisional, comunicada y sin fianza, impuesta al ex ministro de Transporte y al que fuera su asesor.

Por otro lado, el Supremo requiere a Ábalos y Koldo "que presten fianza en la cantidad de SESENTA MIL EUROS a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran serles impuestas; fianza que deberá prestarse en cualquiera de las formas señaladas en los artículos 591 y 783 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con expreso apercibimiento de que, de no prestarla en el plazo de cinco días hábiles, les serán embargados bienes en cantidad suficiente para asegurar dicha suma".