Yolanda Díaz dice que está harta de "puteros" y exige a Sánchez reformular "radicalmente" el Gobierno

Ante la larga lista de escándalos que rodean al Ejecutivo y al PSOE, la vicepresidenta y líder de SUMAR, Yolanda Díaz le ha pedido explicaciones a Pedro Sánchez. Lo ha hecho en una entrevista en La Sexta donde ha querido mostrarse tajante. "Así no se puede continuar. Lo que está pasando es muy grave. ¡Basta ya!" reclamaba al tiempo que trataba de desmarcarse al explicar que venía directa del Ministerio de Trabajo donde el comité de expertos le ha entregado su cuarto informe con la propuesta de aumento de Salario Mínimo Interprofesional para 2026.

Pero la expresión de su malestar le ha llevado a enumerar la cantidad de casos abiertos que hay en este instante. "Es insoportable lo que estamos viviendo. Es la corrupción, son los puteros, el machismo, es el hastío…¡es que no se puede más!", aseguraba. De ahí que a pesar de reconocer que habla diariamente con el presidente Pedro Sánchez y que la competencia de las decisiones no es suya, haya puesto encima de la mesa sus reclamaciones: "El presidente del gobierno y el partido socialista tienen que dar explicaciones. El estar callado, no nos está ayudando a nadie", se lamentaba en la entrevista donde ha mostrado su hartazgo. Eso sí, ante la pregunta del periodista sobre si Sánchez va a disolver las cámaras y convocar elecciones, Díaz no ha querido responder. Lo que sí ha hecho ha sido reclamar, además de las explicaciones, un cambio en el equipo del Ejecutivo. "El gobierno tiene que ser reformulado de manera radical", explicaba de manera tajante y seria.

Pero la división en el Gobierno de coalición se observa también en la discrepancia sobre las explicaciones que ha dado la vicepresidenta primera, María Jesús Montero tras la detención del expresidente de la SEPI -nombrado por ella en 2018-, Vicente Fernández. Agentes de la UCO lo detuvieron por haber cometido presuntamente amaños en contratos públicos y blanqueo de dinero. Ante la situación, era interesante conocer la versión de la titular del Ministerio de Hacienda que no dejó de sorprender. Aseguró que ella no había tenido ningún contacto con él desde que salió de la empresa pública en 2019. "Ni de whats app ni de llamadas ni de reuniones ni de nada… y ni tenemos tampoco un entorno que compartamos. Es decir, que no tenemos amigos de amigos", quiso zanjar. Por eso hoy Yolanda Díaz ha reconocido que "no es la mejor respuesta" pero, acto seguido, a quien le ha pedido que actúe ya es a la actual presidenta de la SEPI, María Belén Gualda. "Creo que necesitamos una autoría inmediata sobre la SEPI porque aglutina a quince grandísimas empresas púbicas", pedía Díaz.

Así mismo, haciendo gala de su responsabilidad política y moral, la ministra de Trabajo ha querido recordar los principios que le inculcaron en su casa: "limpieza absoluta y no robar", ha dicho en Al Rojo Vivo donde también ha querido mostrar su solidaridad con las mujeres del PSOE ante la cascada de casos de acoso sexual cometidos dentro de sus filas. "Quiero mandar todo el cariño a la mujeres del PSOE a las que conozco, a las que respeto, a las feministas que llevan trabajando todos los días… todo el cariño, pero así no se puede continuar", ha exclamado.

Díaz y su propia campaña personal

Declaraciones que hace el mismo día en el que ha presentado la propuesta del comité de expertos para subir el SMI el próximo año un 3,1% si no tributa y un 4,7% si comienza a pagar IRPF -decisión que deberá tomar el Ministerio de Hacienda-. Durante la presentación Díaz ha mostrado su faceta más profesional de cara a la opinión pública en un momento de vacas flacas al hacer alusión a que de las iniciativas gubernamentales las mejor valoradas son de su departamento. Haciendo gala de sus orígenes humildes y de lo cerca que está de la sociedad en el día a día, ha asegurado que conoce lo caros que están los productos de la cesta de la compra. "Sé muy bien que los precios de los huevos han subido un 30%. Sé muy bien que quien vaya a una marca blanca los puede compra a 2,50 o 3,30 pero hay otros huevos que casi cuestan 5 euros. Se muy bien o que vale, el café, lo que vale el pescado. Sé muy bien que la gente lo está pasando mal", aseguraba. Así justifica también su hastío.