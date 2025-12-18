La Xunta lanza una batería de medidas para duplicar la vivienda pública y aumentar la oferta

La Xunta tiene, entre sus máximas prioridades, facilitar el acceso a la vivienda a los gallegos y gallegas, por eso tiene en marcha una amplia batería de medidas para solucionar el principal problema: incrementar la oferta de vivienda residencial. Con este objetivo, el Gobierno gallego está construyendo y animando a la construcción de vivienda protegida, incentivando a propietarios a que alquilen sus viviendas y habilitando suelo donde construir.
La Xunta tiene como reto de legislatura duplicar el parque de vivienda pública y construir 4.000 nuevas viviendas de calidad, hasta alcanzar las 8.000. Hasta el momento, en año y medio de legislatura, ya están en marcha más de 3.000 nuevas viviendas públicas, el 73% del comprometido. Y se impulsará el inicio de otras 1.000 en 2026. Las primeras finalizadas se entregarán en el próximo año en Santiago, A Coruña, Pontevedra y Ourense.
Ya que no hay más suelo de titularidad autonómica disponible, el Gobierno gallego llegó a acuerdos con A Coruña, Pontevedra, Lugo, Ames, A Estrada, Lalín, Teo, Vilagarcía de Arousa, Carballo, San Cibrao das Viñas y Narón para la cesión de parcelas municipales donde seguir promoviendo vivienda pública. Todos esos inmuebles ya están en marcha.
A día de hoy la Xunta está desarrollando más suelo para que promotores, cooperativistas y también Ayuntamientos puedan construir nuevas viviendas — gracias a los 11 PIA que tienen en marcha en 10 ayuntamientos: Vigo (2), Pontevedra, A Coruña, Ourense, Santiago, Lugo, Arteixo, Vilagarcía, Marín y O Porriño –. La previsión es que las obras de urbanización puedan desarrollarse entre 2027 y 2028, de forma simultánea a la edificación.
Por último, la Xunta puso en marcha diferentes programas de ayudas tanto para la rehabilitación de hogares, como para la eficiencia energética o la adquisición de vivienda. El Gobierno gallego, ya con la vista puesta en el 2026, avanzó algunas líneas de actuación para 2026:
- Hará un cambio normativo para permitir la construcción de vivienda protegida o alojamientos compartidos en suelos dotacionales que estén abandonados o en desuso, sin necesidad de modificar el plan.
- Se incrementará un 20% la edificabilidad del suelo urbanizable prevista en la Ley del Suelo, siempre que se destine más de un 60% a la construcción de vivienda a precios tasados.
- Se lanzará una oferta pública de adquisiciones de locales – para transformarlos en viviendas protegidas. Impulsará un programa piloto en la ciudad de Ourense, a través de una oferta de compra pública.
- El IGVS tendrá el derecho de tanteo y retracto para la adquisición de las viviendas protegidas, y comprará directamente las viviendas públicas en segundas y posteriores transmisiones.
- Se regulará la figura de los alojamientos compartidos, en cuanto a su composición y características. El objetivo es incrementar el parque público residencial con propuestas más allá del piso convencional que equilibran la autonomía individual y la vida compartida y permiten atender las nuevas modalidades de convivencia.
En cuanto a los programas de ayudas, la Xunta ha avanzado algunas de las convocatorias que abrirá el próximo año:
- En 2026 se incrementan un 13% las ayudas para adquirir vivienda, llegando a los 4,8 millones, con especial refuerzo para jóvenes, que pasan de 2,3 a 2,8 millones.
Para compra en municipios de 10.000 o menos habitantes: hasta 15.000 euros por vivienda
Para compra en cascos históricos: hasta 12.800€ para viviendas no situadas en un Área Rexurbe y hasta 15.000€ para viviendas ubicadas en un Área Rexurbe declarada.
Para compra de vivienda protegida: hasta 20.000€ para comprar viviendas ubicadas en A Coruña, Santiago, Ourense, Pontevedra y Vigo y hasta 16.000€ en los restantes municipios de Galicia.
- Se mantendrá la línea de avales para acceder a hipotecas: El IGVS puede avalar hasta el 20% del precio de la vivienda para facilitar hipotecas del 100% a los más jóvenes. Desde 2023 ya se concedieron avales por casi 4 millones de euros.
- Se lanzará una nueva convocatoria del programa Fogar Vivo para movilizar viviendas vacías, que triplicará su dotación hasta los 2,6 millones de euros con ayudas para renovar los pisos, ayuda que también incluye un seguro multirriesgo y premia al propietario con un incentivo si alquila su piso a una persona menor de 36 años.
- El Gobierno gallego publicará un nuevo programa para impulsar en el rural la rehabilitación de viviendas y adaptar locales vacíos como hogares con una inversión de 5 millones de euros hasta el 2027. Esta nueva línea contará con ayudas que podrán alcanzar los 30.000 euros y el 75% del presupuesto de la obra de renovación.
- La Xunta dirigirá más de 2,16 millones de euros en el 2026 a apoyar a los ayuntamientos de menos de 30.000 habitantes en la rehabilitación de viviendas de titularidad municipal para destinarlas a alquiler accesible, que podrán llegar a los 65.000 euros por vivienda. Los hogares tendrán cualificación permanente.