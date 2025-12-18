La Xunta lanza una batería de medidas para duplicar la vivienda pública y aumentar la oferta

La Xunta tiene, entre sus máximas prioridades, facilitar el acceso a la vivienda a los gallegos y gallegas, por eso tiene en marcha una amplia batería de medidas para solucionar el principal problema: incrementar la oferta de vivienda residencial. Con este objetivo, el Gobierno gallego está construyendo y animando a la construcción de vivienda protegida, incentivando a propietarios a que alquilen sus viviendas y habilitando suelo donde construir.

La Xunta tiene como reto de legislatura duplicar el parque de vivienda pública y construir 4.000 nuevas viviendas de calidad, hasta alcanzar las 8.000. Hasta el momento, en año y medio de legislatura, ya están en marcha más de 3.000 nuevas viviendas públicas, el 73% del comprometido. Y se impulsará el inicio de otras 1.000 en 2026. Las primeras finalizadas se entregarán en el próximo año en Santiago, A Coruña, Pontevedra y Ourense.

Ya que no hay más suelo de titularidad autonómica disponible, el Gobierno gallego llegó a acuerdos con A Coruña, Pontevedra, Lugo, Ames, A Estrada, Lalín, Teo, Vilagarcía de Arousa, Carballo, San Cibrao das Viñas y Narón para la cesión de parcelas municipales donde seguir promoviendo vivienda pública. Todos esos inmuebles ya están en marcha.

A día de hoy la Xunta está desarrollando más suelo para que promotores, cooperativistas y también Ayuntamientos puedan construir nuevas viviendas — gracias a los 11 PIA que tienen en marcha en 10 ayuntamientos: Vigo (2), Pontevedra, A Coruña, Ourense, Santiago, Lugo, Arteixo, Vilagarcía, Marín y O Porriño –. La previsión es que las obras de urbanización puedan desarrollarse entre 2027 y 2028, de forma simultánea a la edificación.

Visita a las zonas de obra

Por último, la Xunta puso en marcha diferentes programas de ayudas tanto para la rehabilitación de hogares, como para la eficiencia energética o la adquisición de vivienda. El Gobierno gallego, ya con la vista puesta en el 2026, avanzó algunas líneas de actuación para 2026:

Hará un cambio normativo para permitir la construcción de vivienda protegida o alojamientos compartidos en suelos dotacionales que estén abandonados o en desuso, sin necesidad de modificar el plan.

que estén abandonados o en desuso, sin necesidad de modificar el plan. Se incrementará un 20% la edificabilidad del suelo urbanizable prevista en la Ley del Suelo, siempre que se destine más de un 60% a la construcción de vivienda a precios tasados.

prevista en la Ley del Suelo, siempre que se destine más de un 60% a la construcción de vivienda a precios tasados. Se lanzará una oferta pública de adquisiciones de locales – para transformarlos en viviendas protegidas. Impulsará un programa piloto en la ciudad de Ourense, a través de una oferta de compra pública.

– para transformarlos en viviendas protegidas. Impulsará un programa piloto en la ciudad de Ourense, a través de una oferta de compra pública. El IGVS tendrá el derecho de tanteo y retracto para la adquisición de las viviendas protegidas, y comprará directamente las viviendas públicas en segundas y posteriores transmisiones.

para la adquisición de las viviendas protegidas, y comprará directamente las viviendas públicas en segundas y posteriores transmisiones. Se regulará la figura de los alojamientos compartidos, en cuanto a su composición y características. El objetivo es incrementar el parque público residencial con propuestas más allá del piso convencional que equilibran la autonomía individual y la vida compartida y permiten atender las nuevas modalidades de convivencia.

En cuanto a los programas de ayudas, la Xunta ha avanzado algunas de las convocatorias que abrirá el próximo año: