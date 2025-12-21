Gallardo se estrella también en su pueblo: pierde 20 puntos

Miguel Ángel Gallardo perdió en esta cita electoral del 21 de diciembre 14 puntos en toda Extremadura, pero la derrota fue aún mayor en muchas ciudades y municipios de la región, entre ellos Villanueva de la Serena, su pueblo natal y del que fue alcalde durante 20 años.

En 2023, el PSOE ganó holgadamente con un 50 por ciento de los votos con el PP a una gran distancia, con un 33 por ciento de los votos. La situación se ha invertido dos años después: el PP gana, con un 38 por ciento y el PSOE pasa a ser segunda fuerza con poco más de un 30 por ciento de los votos, más de 18 puntos menos. Vox, mientras, se dispara, con casi un 19 por ciento de los votos. En los anteriores comicios obtuvo un 6,8 por ciento.

Se trataba de la primera vez que Gallardo concurría como candidato autonómico y el pueblo que le votó como alcalde durante veinte años con varias mayorías absolutas le ha dado la espalda, como el resto de la región, lastrado por su imputación en el caso David Sánchez y por la sucesión de escándalos que azotan al Gobierno central.

Pese al varapalo, Gallardo ha descartado dimitir, por el momento, y ha descargado la responsabilidad sobre la ganadora, María Guardiola, por no haber logrado un resultado más abultado respecto al de 2023: "Cuando se produce este resultado quien tiene que analizarlo es ella. Hoy hay un fracaso, el de la señora Guardiola", ha dicho señalando que ahora habrá "más inestabilidad y radicalidad" en Extremadura.